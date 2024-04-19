Новое ПВО скоро будет? Боррель выразил надежду, а Столтенберг заявил о конкретных шагах

Борель встретился с министром МИД Кулебой на полях G7

Страны-члены ЕС уже в понедельник примут конкретные решения по предоставлению Украине средств ПВО, в частности, систем "Patriot". По крайней мере, на это надеется высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 19 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки" на Капри (Италия). В рамках мероприятия состоялась встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Кроме того, Боррель сделал соответствующее сообщение в своем профиле в сети X (Twitter).

"Встречался с украинским министром МИД Дмитрием Кулебой на полях G7. Украине срочно нужны системы ПВО для противодействия нападениям России. Я ожидаю четких обязательств от стран-членов ЕС на FAC в понедельник. Безопасность Европейского Союза также поставлена ​​на карту: Россия представляет для нас экзистенциальную угрозу", — написал Боррель.

Кроме того, Боррель отметил, что Кулеба объяснил ситуацию, сложившуюся в Украине из-за непрерывных обстрелов Россией: говорили о жертвах среди гражданского населения и разрушении энергетической инфраструктуры.

"Чтобы этого избежать, необходимо усилить противовоздушную оборону Украины. С этой целью государствам-членам было предложено предоставить системы противовоздушной обороны, которые, в частности, наиболее эффективны против сверхзвуковых ракет — знаменитые Patriot, — но и любые другие системы, которые могут помочь им избежать разрушений… И я надеюсь, что в понедельник на встрече министров иностранных дел и обороны – я их созвал в Люксембург – можно будет принять конкретные решения", – повторил высокий представитель ЕС.

По словам Борреля, некоторые страны уже сделали это и теперь надеются, что и другие следуют их примеру.

"Мы должны помочь Украине избежать разрушений. Прежде чем говорить о восстановлении, мы должны поговорить о том, как избежать разрушений. Дешевле, менее болезненно и эффективнее всегда будет избежать разрушения электростанции, которую потом не нужно будет восстанавливать. Кроме того, Украина без электричества не сможет продолжать защищать себя", — добавил Боррель.

Вместе с тем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше систем ПВО. По его словам, вскоре следует ждать анонс.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему достать "Patriot" для Украины так сложно. Наше издание опубликовало инфографику, где видно, сколько этих комплексов имеет каждая страна и, собственно, это за страны.