Помощь Украине от НАТО выйдет на новый уровень? Столтенберг сделал громкое заявление

Речь об обязательном финансирование помощи от каждой страны НАТО

Во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга последний отметил, что все страны НАТО должны вносить обязательный вклад в помощь Украине. И он должен распределяться между всеми странами по-честному.

Об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "Телеграфа". По его словам, эта тема очень дискуссионна, поэтому во время обсуждения голоса разделились.

Столтенберг хочет при участии всех стран Североатлантического союза создать 5-летний фонд на 100 миллиардов евро для помощи Украине. То есть каждый год должно вноситься в него по 20 млрд евро.

Кулеба во время пресс-конференции

Но, по словам Кулебы, сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи Украине, и это у них не получается. А фонд из 100 млрд выглядит на этом фоне не реальным.

Однако, по мнению министра, есть возможность реализовать эту инициативу.

"Но если удастся высчитывать формулу участия каждого в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", — говорит Кулеба.

Он также добавил, что с предложением Йенса Столтенберга не все согласились, есть и те, кто против 5-летнего фонда на 100 миллиардов евро для помощи Украине.

В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок скептически восприняла план генерального секретаря НАТО.

"Я напоминаю, что у нас разные механизмы финансирования", — заявила она

Напомним, что во время пресс-конференции также обсуждали вопросы и вооружение нашей страны. По словам Кулебы, Германия немедленно инициирует поиск всех зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Столтенберг объяснил, почему Украину пока не пригласили в НАТО.