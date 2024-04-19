Нове ППО скоро буде? Боррель висловив надію, а Столтенберг заявив про конкретні кроки

Боррель зустрівся з міністром МЗС Кулебою на полях G7

Країни-члени ЄС уже в понеділок ухвалять конкретні рішення щодо надання Україні засобів ППО, зокрема систем "Patriot". Принаймні на це сподівається високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідну заяву він зробив у п’ятницю, 19 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" на Капрі (Італія). Зазначається, що в межах заходу відбулася зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Крім того, Боррель зробив відповідний допис у своєму профілі в мережі X (Twitter).

"Зустрічався з українським міністром МЗС Дмитром Кулебою на полях G7. Україні терміново потрібні системи ППО для протидії нападам Росії. Я очікую чітких зобов’язань від країн-членів ЄС на FAC у понеділок. Безпека Європейського Союзу також поставлена ​​на карту: Росія представляє для нас екзистенційну загрозу", — написав Боррель.

Крім того, Боррель зазначив, що Кулеба пояснив ситуацію, що склалася в Україні через безперервні обстріли Росією: говорили про жертви серед цивільного населення та руйнування енергетичної інфраструктури.

"Щоб цього уникнути, необхідно посилити протиповітряну оборону України. З цією метою державам-членам було запропоновано надати системи протиповітряної оборони, які, зокрема, є найефективнішими проти надзвукових ракет — знамениті Patriot, — а й будь-які інші системи, що можуть допомогти їм уникнути руйнувань… І я сподіваюся, що в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони — я їх скликав до Люксембургу — можна буде ухвалити конкретні рішення", — повторив високий представник ЄС.

За словами Борреля, деякі країни вже зробили це і тепер сподіваються, що й інші наслідують їхній приклад.

"Ми маємо допомогти Україні уникнути руйнувань. Перш ніж говорити про відновлення, ми повинні поговорити про те, як уникнути руйнувань. Дешевше, менш болісно й ефективніше завжди буде уникнути руйнування електростанції, яку потім не потрібно буде відновлювати. Крім того, Україна без електрики не зможе продовжувати захищати себе", — додав Боррель.

Разом з тим, стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що міністри оборони країн НАТО погодилися надати Україні більше систем ППО. За його словами, незабаром варто чекати на анонс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чому дістати "Patriot" для України так складно. Наше видання опублікувало інфографіку, де видно скільки цих комплексів має кожна країна і, власне, що це за країни.