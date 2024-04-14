Почему достать Patriot для Украины так сложно: инфографика, у каких стран и сколько этих комплексов

На первом месте по количеству стоит США

У Украины закончились запасы ракет для ЗРК Patriot, но у других стран, которые могли бы их передать, их не так много. В Европе систем больше всего в Германии.

На первом месте по количеству стоит США. Однако они имеют всего 60 единиц, что мало для большой страны. Об этом сообщают в Telegram-канале Ua War Infographics.

На втором месте после США по количеству этих систем ПВО идет Саудовская Аравия. У них есть от 18 до 25 единиц. Однако они не являются партнерами Украины.

Еще 24 единицы есть у Японии. Однако в стране запрещено передавать оружие. А следующей в списке идет Германия с количеством 10 штук.

Следующие несколько стран в списке не являются союзниками Украины. У Израиля их 4, но страна также находится в состоянии войны. На последнем месте, к слову, стоит Швеция. У страны есть одна система.

Учитывая небольшое количество систем ПВО Patriot в различных странах, возникает проблема с передачей систем ПВО Patriot Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны Германии приняло решение о передаче Украине дополнительной системы ПВО Patriot.