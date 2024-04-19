Зеленский сообщил о срочном совещании с НАТО: есть 5 неотложных вопросов

Каждый из озвученных вопросов сверх важен для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО, о котором договаривался ранее. Глава государства вышел к министрам обороны альянса в формате видеоконференции.

Об этом президент написал в своем Telegram. Он отметил, что обратился к участникам заседания с очевидным заявлением.

"Для обороны нам нужно еще семь "петриотов" или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую", — заявил президент.

Также глава государства подчеркнул важность дальнобойной способности Украины. По словам Зеленского, "абсурдно" партнерам бояться своей силы.

"Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близкий мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", — подчеркнул президент Украины.

Отдельно Зеленский отметил вопрос, который касается авиации. Так, по словам главы государства, "дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе".

В заключение президент отметил, что Украине необходима скорость — скорость принятия решений.

"В этом году мы не можем ждать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый из его элементов. Путина нужно спустить с небес на землю, и наши небеса должны снова стать безопасными. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинакова. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что страны-члены ЕС уже в понедельник должны принять конкретные решения по предоставлению Украине средств ПВО, в том числе систем "Patriot". Надежду на это выразил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.