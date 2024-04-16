Киев запрашивает заседание Совета Украина-НАТО: Зеленский озвучил причину и тему

Украина запрашивает консультации с НАТО

Киев намерен запросить заседание Совета Украина-НАТО. Главной его темой должен стать вопрос систем противовоздушной и противоракетной обороны и защиты неба Украины от российского террора.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения по итогу 16 апреля. По его словам, идет работа над тем, чтобы обеспечить равенство в защите от воздушных атак.

"Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов", — сказал он.

Зеленский также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за лидерство в вопросах передачи ПВО, а также намекнул на то, что положительные сигналы были услышаны из Китая.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не будет помогать сбивать ракеты и дроны над Украиной. По его словам, вмешательство западных стран может стать причиной начала более масштабной войны на европейском континенте.