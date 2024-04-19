Зеленський повідомив про термінову нараду з НАТО: є 5 нагальних питань

Кожне з озвучених питань надважливе для України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО, про яке домовлявся раніше. Очільник держави вийшов до міністрів оборони альянсу у форматі відеоконференції.

Про це президент написав у своєму Telegram. Він зазначив, що звернувся до учасників засідання з очевидною заявою.

"Для оборони нам потрібно ще сім "петріотів" чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. По-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову", — заявив президент.

Також, очільник держави підкреслив важливість далекобійної здатності України. За словами Зеленського, "абсурдно" партнерам боятися своєї сили.

"Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", — підкреслив президент України.

Окремо Зеленський зауважив питання, що стосується авіації. Так, за словами очільника держави, "справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі".

Насамкінець, президент зазначив, що Україні необхідна швидкість — швидкість ухвалення рішень.

"Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що країни-члени ЄС уже в понеділок мають ухвалити конкретні рішення щодо надання Україні засобів ППО, зокрема систем "Patriot". Надію на це висловив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.