В Одесской области пограничник сбежал в Молдову, тогда как родной брат воюет на фронте: появилась реакция ГПСУ

В настоящее время военнослужащего разыскивают

Оставил автомат и форму под деревом и скрылся в Молдове. В Одесской области военный, который должен защищать границу от незаконных пересечений, сам ее и пересек.

Информацией поделился брат пограничника в своем Instagram. По словам подписчика, приславшего новость в один из одесских пабликов, мужчина оставил форму и автомат под деревом, пока его напарник отдыхал.

"Позавчера в селе Серпневое Тарутинского района, которое находится на границе с Молдовой, во время ночного патрулирования границы сбежал в Молдову один из одесских пограничников. По словам подписчика, мужчина дождался, пока его напарник уснет, оставил оружие с формой у дерева и перешел границу", – пишут в Telegram-канале.

Отмечается, что историей поделился и родной брат беглеца в своем Instagram. Мужчина записал сторис и сообщил, что "его бро ушел в Молдову", а сам он на фронте, где его "кроют 120 ракет".

"Телеграф" обратился за комментарием к представителю Государственной пограничной службы Украины Андрею Демченко. Своим ответом спикер частично подтвердил правдивость ситуации. Диалог получился следующим:

— Я могу сказать, что те военнослужащие, которые некоторое время не появляются на службе или отсутствуют на службе, их разыскивают для того, чтобы установить обстоятельства.

— А об этом конкретном мужчине?

— Его местонахождение устанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.