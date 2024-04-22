На Одещині прикордонник втік у Молдову, тоді як рідний брат воює на фронті: з'явилася реакція ДПСУ

Нині військовослужбовця розшукують

Залишив автомат та форму під деревом і втік до Молдови. В Одеській області військовий, який мав би захищати кордон від незаконних перетинів, сам його і перетнув.

Інформацією про це поділився брат прикордонника у своєму Instagram. За словами підписника, який надіслав новину в один з одеських пабліків, чоловік залишив форму та автомат під деревом, доки його напарник відпочивав.

"Позавчора у селі Серпневе Тарутинського району, яке знаходиться на кордоні з Молдовою, під час нічного патрулювання кордону втік до Молдови один з одеських прикордонників. За словами підписника, чоловік дочекався, поки його напарник засне, залишив зброю з формою біля дерева та перейшов кордон", — пишуть в Telegram-каналі.

Зазначається, що історією поділився і рідний брат втікача у своєму Instagram. Чоловік записав сторіз та повідомив, що "його бро пішов у Молдову", а сам він на фронті, де його "криють 120 ракет".

"Телеграф" звернувся за коментарем до речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Своєю відповіддю спікер, частково підтвердив правдивість ситуації. Діалог вийшов наступним:

— Я можу сказати, що ті військовослужбовці, які певний час не з'являються на службі або відсутні на службі, то їх розшукують для того, щоб встановити обставини.

— А про цього конкретного чоловіка?

— Його місце знаходження встановлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки чоловіків незаконно перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.