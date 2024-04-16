Операция "Ухилянт": Россия проводит мощную ИПСО, которая заполонила весь TikTok и не только

Это классическая технология раскола общества

Россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Данная ИПСО называется "ухылянт".

Как объяснили в разведке, в последнее время в TikTok и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "ухилянтами". Сопровождают этот контент обычно специально созданные "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж – восхваление "ухилянтов".

"Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории – одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды…Синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, отказывающихся стать в защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании", — отмечают в ГУР.

В разведке указывают на то, что указанная ИПСО ― классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть защитники, а с другой уклонисты. Цель таких действий врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.

"Пропаганда кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", — говорится в сообщении.

В связи со всем вышесказанным в ГУР призвали всех критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия запустила мощную ИПСО против украинских венгров.