Крупнейший частный донор ВСУ – SCM Рината Ахметова: исследование NV

Издание NV Бизнес проанализировало вклад 55 крупнейших компаний Украины в помощь стране с 24 февраля 2022 года. Оказалось: в течение 2 лет Великой войны эти отечественные бизнесы предоставили для ВСУ и на гуманитарные цели более 58,8 млрд грн.

На первом месте по вкладу – компания SCM Рината Ахметова – суммарно это 8 млрд грн.

На втором месте – бизнес и фонды Виктора Пинчука с 5,77 млрд. грн. Замыкает тройку лидеров Фонд Петра Порошенко, сумма помощи которого составила 4,7 млрд грн. В целом крупные бизнес-группы задонатили около 26 млрд грн.

Издание отмечает, что помощь бизнеса не ограничивается только финансами. В стране "родилась новая индустрия defence tech" – производство необходимой для воинов продукции. Например, SCM Рината Ахметова производит фортификационные сооружения, защиту для американских танков Abrams и другие нуждающиеся в армии вещи в рамках инициативы "Стальной фронт".

"Бизнес активно вовлечен в осуществление благотворительной помощи, в том числе к ликвидации последствий российской агрессии, — говорит Анна Гвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. — Большинство украинских компаний имеют корпоративные программы, направленные либо на помощь Вооруженным силам Украины, либо на помощь пострадавшим от боевых действий".

Общая сумма, предоставленная 55 проанализированным компаниям для помощи военным и гражданским, составляет 58,5 млрд грн. Впрочем, очевидно, что доноров на самом деле больше.

Еще в ноябре 2023 года PGU обнародовала отчет, по которому заметен рост активности пожертвований от корпоративного сектора. Дарья Малихатко, директор Data Science в PGU, говорит, что тогда рост показал плюс 10%. И этот тренд сохраняется до сих пор.