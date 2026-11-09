Укр

Нагрейте комнату за считанные минуты. Как сделать мини-обогреватель, когда нет света

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Нет света Новость обновлена 09 ноября 2026, 07:59
Нет света. Фото Коллаж "Телеграфа"

Главное — соблюдайте нормы пожарной безопасности

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Во время отключений света иногда исчезает и отопление, поэтому в ход идут разные лайфхаки. К примеру, есть рабочий способ, как обогреть комнату с помощью свечей.

Соответствующим способом поделился пользователь в Тик Ток. В комментариях люди уже написали, что тоже пользуются этим лайфхаком.

"В ход идут лайфхаки из Тик Тока. Сейчас будем обогреваться кирпичом и свечами", — говорит мужчина в видео.

Что понадобится:

  • красные полнотелые или шамотные (огнеупорные) кирпичи.
  • невысокие толстые парафиновые свечи, долго горящие.
  • металлический противень из духовки или толстая металлическая тарелка.
  • металлическая решетка.

Как сделать мини-обогреватель:

  • Подготовьте основание. Металлический противень или любую жаростойкую поверхность можно на пол или устойчивый стол. Но обязательно подальше от легковоспламеняющихся вещей.
  • Сделайте каркас. Два кирпича положите параллельно друг другу на небольшом расстоянии.
  • Установите источник тепла. Зажженные свечи поставьте на противень прямо у кирпичей. Мужчина в видео использовал одну большую на три фитиля и еще четыре средних.
  • Установите верх конструкции. Для этого на кирпичи поставьте решетку, а сверху положите еще два кирпича.

Пламя свечей будет постепенно нагревать кирпич, а он будет аккумулировать и медленно излучать тепло в комнату. Таким образом, можно обогревать небольшие комнаты, когда альтернативных источников тепла нет.

В комментариях пользователи писали, что часто пользуются этим лайфхаком. Также некоторые отметили, что следует брать именно красные огнеупорные кирпичи. Люди писали:

  • У меня с осени до весны это не выключается. Но это если есть газ.
  • Можно емкость с солью положить.
  • Нужен огнеупорный кирпич, он лучше тепло отдает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать свечу из риса и олии. Она будет гореть несколько часов.

Теги:
#Лайфхак #Отключения света #графики