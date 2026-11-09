Нагрейте комнату за считанные минуты. Как сделать мини-обогреватель, когда нет света

Главное — соблюдайте нормы пожарной безопасности

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во время отключений света иногда исчезает и отопление, поэтому в ход идут разные лайфхаки. К примеру, есть рабочий способ, как обогреть комнату с помощью свечей.

Соответствующим способом поделился пользователь в Тик Ток. В комментариях люди уже написали, что тоже пользуются этим лайфхаком.

"В ход идут лайфхаки из Тик Тока. Сейчас будем обогреваться кирпичом и свечами", — говорит мужчина в видео.

Что понадобится:

красные полнотелые или шамотные (огнеупорные) кирпичи.

невысокие толстые парафиновые свечи, долго горящие.

металлический противень из духовки или толстая металлическая тарелка.

металлическая решетка.

Как сделать мини-обогреватель:

Подготовьте основание. Металлический противень или любую жаростойкую поверхность можно на пол или устойчивый стол. Но обязательно подальше от легковоспламеняющихся вещей.

Металлический противень или любую жаростойкую поверхность можно на пол или устойчивый стол. Но обязательно подальше от легковоспламеняющихся вещей. Сделайте каркас. Два кирпича положите параллельно друг другу на небольшом расстоянии.

Два кирпича положите параллельно друг другу на небольшом расстоянии. Установите источник тепла. Зажженные свечи поставьте на противень прямо у кирпичей. Мужчина в видео использовал одну большую на три фитиля и еще четыре средних.

Зажженные свечи поставьте на противень прямо у кирпичей. Мужчина в видео использовал одну большую на три фитиля и еще четыре средних. Установите верх конструкции. Для этого на кирпичи поставьте решетку, а сверху положите еще два кирпича.

Пламя свечей будет постепенно нагревать кирпич, а он будет аккумулировать и медленно излучать тепло в комнату. Таким образом, можно обогревать небольшие комнаты, когда альтернативных источников тепла нет.

В комментариях пользователи писали, что часто пользуются этим лайфхаком. Также некоторые отметили, что следует брать именно красные огнеупорные кирпичи. Люди писали:

У меня с осени до весны это не выключается. Но это если есть газ.

Можно емкость с солью положить.

Нужен огнеупорный кирпич, он лучше тепло отдает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать свечу из риса и олии. Она будет гореть несколько часов.