Нагрейте комнату за считанные минуты. Как сделать мини-обогреватель, когда нет света
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Во время отключений света иногда исчезает и отопление, поэтому в ход идут разные лайфхаки. К примеру, есть рабочий способ, как обогреть комнату с помощью свечей.
Соответствующим способом поделился пользователь в Тик Ток. В комментариях люди уже написали, что тоже пользуются этим лайфхаком.
"В ход идут лайфхаки из Тик Тока. Сейчас будем обогреваться кирпичом и свечами", — говорит мужчина в видео.
Что понадобится:
- красные полнотелые или шамотные (огнеупорные) кирпичи.
- невысокие толстые парафиновые свечи, долго горящие.
- металлический противень из духовки или толстая металлическая тарелка.
- металлическая решетка.
Как сделать мини-обогреватель:
- Подготовьте основание. Металлический противень или любую жаростойкую поверхность можно на пол или устойчивый стол. Но обязательно подальше от легковоспламеняющихся вещей.
- Сделайте каркас. Два кирпича положите параллельно друг другу на небольшом расстоянии.
- Установите источник тепла. Зажженные свечи поставьте на противень прямо у кирпичей. Мужчина в видео использовал одну большую на три фитиля и еще четыре средних.
- Установите верх конструкции. Для этого на кирпичи поставьте решетку, а сверху положите еще два кирпича.
Пламя свечей будет постепенно нагревать кирпич, а он будет аккумулировать и медленно излучать тепло в комнату. Таким образом, можно обогревать небольшие комнаты, когда альтернативных источников тепла нет.
В комментариях пользователи писали, что часто пользуются этим лайфхаком. Также некоторые отметили, что следует брать именно красные огнеупорные кирпичи. Люди писали:
- У меня с осени до весны это не выключается. Но это если есть газ.
- Можно емкость с солью положить.
- Нужен огнеупорный кирпич, он лучше тепло отдает.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать свечу из риса и олии. Она будет гореть несколько часов.