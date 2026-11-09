"Тетрис-графики" и бинго отключений. Топ мемов о коммунальном апокалипсисе

Даже в трудные и темные времена есть поводы для улыбки

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Мемы об отключениях света, воды и отопления распространяются по сети. Из-за российских ударов по украинской энергосистеме в стране действуют жесткие графики отключений, а некоторые регионы остаются обесточенными более суток.

Пока энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в наши дома, украинцы штампуют мемы и шутки об отключении. "Телеграф" собрал самые яркие.

Украинцам присуща способность видеть смешное даже в сложных обстоятельствах, и умение смеяться над собой. Юмор помогает пережить трудные времена и сбросить напряжение.

Один из мемов — шутливая таблица, как действовать, в зависимости от того, чего нет, и в какой комбинации — воды, света, тепла или интернета. К сожалению, ситуация, когда ты голый в душе и внезапно исчезают и свет, и вода, теперь не редкость.

Также иронизируют по поводу непредсказуемости графиков. Иногда они — как игра в "Тетрис".

Шутят, что мы начали забывать, что такое люстра. Когда внезапно эта штука начинает светиться, это пугает. Еще один мем показывает смесь удивления, радости и надежды украинца, который во время продолжительных отключений света и воды услышал, как вода набирается в бачок унитаза.

Ранее "Телеграф" публиковал порцию мемов и шуток о жизни Киева в условиях жестких отключений. Источником вдохновения для юмора стали известные голливудские фильмы и мультики.