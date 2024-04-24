Участие НАБУ может прекратить схемы хищения госсредств через банковские гарантии Банка Альянс - СМИ

Заявление НАБУ в Северный апелляционный хозяйственный суд относительно привлечения НАБУ как третьего лица на стороне истца ЧАО "НЕК "Укрэнерго" по делу о взыскании средств по банковской гарантии с АО "Банк Альянс" на 1,7 млрд грн могло повлиять на руководство банка, ведь после обнародования данных расследования НАБУ по хищению средств "Укрэнерго" и отказа Банка Альянс платить по выданной госкомпании гарантией появились комментарии от главного акционера банка Александра Сосиса, заявившего и о "спекуляциях правоохранителей", "давлении НАБУ на банк и на суды" и "развале рынка банковских гарантий".

Об этом говорится в материале KP.UA.

Реакцию журналисты объясняют не только уведомлением о подозрении и объявлением в розыск главы правления банка Ю.Фроловой, но и тем, что правоохранители могут обратить внимание на "рынок" банковских гарантий от Банка Альянс.

СМИ пишет о других делах по банковским гарантиям Банка Альянс: о неуплате по гарантиям выданным Минобороны по контрактам на поставку горючего для армии на 24,5 млн грн в 2018, по контрактам Национальной службы здоровья на 2,327 млн грн и "Оператора газотратранспортной системы Украины на 1,35 млн грн. Банк Альянс либо сам обжаловал выполнение гарантии, либо поддерживал контрагента госучреждения, требовавшего признать гарантию недействительной. Банк обосновывал, что факт пришествия гарантийного варианта может быть доказан или опровергнут по решению суда, чем нарушал требования гарантии.

Поставщики госучреждений, которым Банк Альянс выдает банковскую гарантию, в большинстве не выполняли условий договора: по делу с МО Банк Альянс выдал гарантии на миллионы компании "Фидея" с уставным капиталом в 1 тыс. грн., входившей в пул "Трейд Коммодити", что была фигурантом дела по хищению средств для армии, а ее основатель и руководитель находились в розыске: по делу с "Укрэнерго" клиентом банка стала компания "Юнайтед Энерджи", аффилированная с И.Коломойским.

Как считает СМИ, связь с чиновниками позволила банку реализовывать схему: выдача гарантий, суды, решения в пользу Банка Альянс. В частности в деле с ГП "Администрация морских портов Украины" за невыполнение ООО "Гидрострой Украина" договора подряда на строительство причала — в производстве № 62019100000000715, которое расследуется ГУ Нацполиции Банк Альянс не только отказался от уплаты по гарантиям ГП, но и ООО "Гидрострой Украина" денежные средства, предоставленные в обеспечение договора банковской гарантии.

"Укрэнерго" должен уже получить 1 млрд грн, ведь в декабре 2022 года Хозсуд вынес решение в пользу ГП. Впрочем, Северный апелляционный хозсуд, в нарушение процессуальных сроков, не дошел до рассмотрения дела по существу. Адвокаты Банка Альянс при этом затягивают процесс из-за заявлений об отводе судей и встречных исков.

На прошлой неделе Хозяйственный суд Киева по делу по иску Банка Альянс принял решение "признать банковскую гарантию не подлежащей исполнению". Суд не остановило то, что решение противоречит требованиям НБУ относительно случаев, в которых прекращаются обязательства банка-гаранта. Дело может пойти в апелляционный суд.

"Похоже, только участие НАБУ в судебном разбирательстве дает надежду, что Северный апелляционный суд будет вынужден, наконец, соблюдать все процессуальные сроки рассмотрения дел, и надеяться, что суд решится принять действительно правосудное решение в пользу государства во время войны", — говорится в материале.