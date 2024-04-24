Участь НАБУ може припинити схеми розкрадання держкоштів через банківські гарантії Банку Альянс - ЗМІ

Заява НАБУ до Північного апеляційного господарського суду щодо залучення НАБУ як третьої особи на стороні позивача ПрАТ "НЕК "Укренерго" у справі про стягнення коштів за банківською гарантією з АТ "Банк Альянс" на 1,7 млрд грн могла вплинути на керівництво банку, адже після оприлюднення даних розслідування НАБУ щодо розкрадання коштів "Укренерго" та відмови Банку Альянс сплачувати за виданою держкомпанії гарантією з'явилися коментарі від головного акціонера банку Олександра Сосіса, який заявив і про "спекуляції правоохоронців", "тиск НАБУ на банк та на суди" і "розвал ринку банківських гарантій".

Про це йдеться в матеріалі KP.UA.

Реакцію журналісти пояснюють не лише повідомленням про підозру і оголошенням в розшук голови правління банку Ю.Фролової, а й тим, що правоохоронці можуть звернути увагу на "ринок" банківських гарантій від Банку Альянс.

ЗМІ пише про інші справи щодо банківських гарантій Банку Альянс: про несплату за гарантіями виданими Міноборони за контрактами на постачання пального для армії на 24,5 млн грн в 2018, за контрактами Національної служби здоров'я на 2,327 млн грн та "Оператора газотранспортної системи України" на 1,35 млн грн. Банк Альянс або сам оскаржував виконання гарантії, або підтримував контрагента держустанови, який вимагав визнати гарантію недійсною. Банк доводив, що факт настання гарантійного випадку може бути підтверджений чи спростований за рішенням суду, чим порушував вимоги гарантії.

Постачальники держустанов, яким Банк Альянс видає банківську гарантію, в більшості не виконували умов договору: у справі з МО Банк Альянс видав гарантії на мільйони компанії "Фідея" зі статутним капіталом в 1 тис грн., яка входила в пул "Трейд Коммодіті", що була фігурантом справи з розкрадання коштів для армії, а її засновник та керівник перебували в розшуку: у справі з "Укренерго" клієнтом банку стала компанія "Юнайтед Енерджі", афілійована з І.Коломойським.

Як вважає ЗМІ, зв'язок з посадовцями дозволив банку реалізовувати схему: видача гарантій, суди, рішення на користь Банку Альянс. Зокрема у справі з ДП "Адміністрація морських портів України" за невиконання ТОВ "Гідробуд Україна" договору підряду на будівництво причалу — у провадженні № 62019100000000715, яке розслідується ГУ Нацполіції Банк Альянс не лише відмовився від сплати за гарантіями ДП, а й достроково повернув ТОВ "Гідробуд Україна" кошти, надані в забезпечення договору банківської гарантії.

"Укренерго" мав вже отримати 1 млрд грн, адже в грудні 2022 Госпсуд виніс рішення на користь ДП. Втім Північний апеляційний госпсуд, порушуючи процесуальні строки, не дійшов до розгляду справи по суті. Адвокати Банку Альянс при цьому затягують процес через заяви про відвід суддів та зустрічні позови.

На минулому тижні Господарський суд Києва у справі за позовом Банку Альянс ухвалив "визнати банківську гарантію такою, що не підлягає виконанню". Cуд не зупинило те, що рішення суперечить вимогам НБУ щодо випадків, в яких припиняються зобов'язання банку-гаранта. Справа може піти до апеляційного суду.

"Схоже, лише участь НАБУ у судовому розгляді справи дає надію, що Північний апеляційний суд буде змушений, нарешті, дотримуватись всіх процесуальних строків розгляду справ, та сподіватись, що суд наважиться прийняти дійсно правосудне рішення на користь держави під час війни", — йдеться у матеріалі.