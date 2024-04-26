НАБУ провело обыски в Генштабе: СМИ пишут о крупной растрате денег

НАБУ расследует целый ряд возможных преступлений по подданому делу

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Генштабе. Мероприятие было связано с уголовным производством по делу о хищению в особо крупных размерах, совершенном военными и должностными лицами в ходе выполнения опытно-конструкторских работ "Дзвин-АС".

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что обыски проходили в четверг, 25 апреля.

До этого народный депутат Ярослав Юрчишин говорил, что НАБУ занимается расследований целого ряда статей уголовного кодекса, совершенных во время выполнения ГКР "Дзвин-АС". Речь идет о растрате в особо крупных размераз, небрежном отношении к военной службе, превышении полномочий, в т.ч. и к военным лицам.

В данном случае говорится о сделках с системой автоматизированного управления войском, которые разоблачили расследователи Бигус.Инфо. На эту систему, как отмечается в расследовании, в Министерстве обороны потратили 4 года и 600 млн. грн.

Анализ отчета по результатам аудита показал, что его внедрение в армии может быть нецелесообразным и невозможным. Основной проблемой было то, что система "Дзвин" несовместима с аналогичными системами стран-членов НАТО. Вместе с тем, работа с цифровыми картами реализована так, что "Дзвин" не может обеспечить эффективную работу во время боевых действий.

"Суть ДЗВИН-АС заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного руководства Вооруженными силами Украины. Журналисты выяснили, что в системе образца 2020 года было столько недостатков и проблем, что ее внедрение в армии в то время было признано нецелесообразным и невозможным. Однако это не помешало Минобороны и дальше разрабатывать пресловутый "Дзвин" и продолжать тратить на систему средства из бюджета. А министр обороны (Алексей Резников, -Ред.) вообще отчитался Парламенту "о завершении цикла государственных испытаний автоматизированной системы управления стратегического уровня "ОКР "Колокол" и "подготовке системы для постановки на поставку", — объяснил депутат Юрчишин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАБУ сообщило о подозрении украинскому министру Николая Сольскому, который был разоблачен на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.