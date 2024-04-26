Оговорочка по Фрейду: известный политексперт рассмешил сеть заявлением в телемарафоне (видео)

Перепутал всего два слова и понеслось

Политический эксперт и бывший политический деятель Георгий Биркадзе рассмешил сеть своей оговоркой в эфире телемарафона. Обсуждая важную тему строительства фортификационных сооружений, он перепутал слова "вложили" и "украли".

Видео мгновенно начало распространяться по сети, а в комментариях люди не сдерживались в высказываниях. "Телеграф" собрал подборку таких "перлов".

Отметим, что Биркадзе появился в эфире телемарафона "Единые новости" на правах гостя, который должен был обсудить второй транш из согласованной программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС в объеме 1,5 млрд евро, которые Украина получит уже на следующей неделе.

Эксперт отметил, что Украина делает все, чтобы укреплять обороноспособность государства. После этого прозвучала фраза по поводу фортификационных сооружений: "На восстановление сегодня мы знаем, что 37 миллиардов только украли, ой вложили, извиняюсь, в фортификации".

Реакция пользователей сети

Под видео комментаторы начали писать, что это была "оговорка по Фрейду" и что "наконец-то в телемарафоне сказали правду".

Кто такой Георгий Биркадзе

Заметим, что Георгий Биркадзе – украинский общественный и политический деятель грузинского происхождения, специалист в сфере управления проектами, экономики, строительства и ЖКХ. В 2020-2021 годах — председатель Броварской районной государственной администрации Киевской области.

Георгий Биркадзе имеет многолетний управленческий опыт в сфере строительства и ЖКХ. В течение нескольких лет он возглавлял общества, входящие в украинский многопрофильный холдинг "БРК ХОЛДИНГ ГРУПП". Холдинг специализируется на строительстве, производстве, инженерно-монтажных и проектных работах в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами (ТБО), санации (Метод CIPP и IBB), микротоннелирования, щитовой проходки и подзем. Холдинг ведет активную международную деятельность и внедряет современные технологии во время строительных и производственных процессов.

С 2020 по 2021 год являлся председателем Броварской районной Государственной администрации Киевской области.

С декабря 2021 активно занимается публичной экспертной деятельностью в сфере экономики, строительства и ЖКХ, комментируя в эфирах общенациональных телеканалов и СМИ текущие процессы в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Генштабе. Мероприятие было связано с уголовным производством по делу о хищении в особо крупных размерах, совершенном военными и должностными лицами в ходе выполнения опытно-конструкторских работ "Колокол-АС".