Конституция и закон Украины предусматривают свободу выражения мнений, но…

Национальный телемарафон новостей, для которого 2024 год может стать последним годом существования, попал в отчет Госдепа США о нарушении прав человека в Украине. Среди прочего в отчете сообщается, что СМИ и журналисты, критиковавшие действующие украинские власти, оказались "за бортом" из-за угрозы национальной безопасности.

Однако в то же время отмечается, что лица на территориях, подконтрольных украинскому правительству могли публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы общественного интереса, не боясь официальной мести. Об этом говорится в отчете Госдепа США.

"Конституция и закон предусматривают свободу выражения мнений, но власть не всегда соблюдала эти права. Например, телемарафон придерживается правительственной линии в освещении войны", — говорится в документе.

Отмечается, что Конституция и закон предусматривали свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других СМИ, но власти не всегда уважали эти права. Ведь, по данным Госдепа, Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 г. после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило дальнейшее ограничение СМИ и свободы СМИ. Например, национальный телемарафон – сменная платформа каналов, придерживающихся правительственной линии по репортажам о войне – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщили об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года.

"Правительство запрещало, блокировало или налагало санкции на СМИ и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или высказывали позицию, которая, по мнению властей, подрывала суверенитет и территориальную целостность страны. Некоторые ораторы, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список правительственных программ новостей. Журналисты-расследователи, критиковавшие правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы. Другие практики продолжали оказывать влияние на свободу СМИ, включая самоцензуру", — добавляется в отчете.

В то же время, среди существенных проблем прав человека в Украине отмечены следующие:

убийства;

пытки и случаи жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания задержанных со стороны сотрудников правоохранительных органов;

суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах;

незаконные аресты или задержания;

серьезные проблемы с независимостью судебной власти;

серьезные ограничения свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или преследования журналистов, цензуру и блокировку вебсайта;

включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или преследования журналистов, цензуру и блокировку вебсайта; принудительный возврат беженцев;

серьезные коррупционные действия;

преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, направленные против лиц с ограниченными возможностями, членов групп этнических меньшинств, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров или интерсексуалов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по результатам общенационального опроса "Джерела інформації про війну", чаще всего (73%) украинцы используют телеграмм-каналы для получения новостей о войне. А вот уровень доверия к поступающей от власти информации невысок — 39%.