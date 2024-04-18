Телеграм-каналы, телемарафон и власть: каким источникам новостей доверяют украинцы, опубликован опрос

Только 39% украинцев доверяют новостям от власти и официальных источников

По результатам общенационального опроса "Источники информации о войне" чаще всего (73%) украинцы используют Телеграм-каналы для получения новостей о войне. А вот уровень доверия, к поступающей от власти информации, невысок — 39%.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года. Участие приняло 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.

Телеграм-каналы — самый популярный источник информации о событиях российско-украинской войны для украинцев. 53% респондентов предпочли эту сеть. Второе и третье места заняли межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые – 42%) и YouTube (40%). Телемарафон "Единые новости" используют для получения такой информации 37% опрошенных.

Телеграм-каналы занимают первенство среди источников информации почти во всех опрошенных возрастных группах. Наиболее поразительный отрыв среди респондентов до 30 лет – 73%. Однако люди в возрасте от 60 лет и старше предпочитают телемарафон "Единые новости" — 64%.

Что касается информации полученной от власти и официальных источников, то ей, согласно опросу, доверяют 39% опрошенных. Заметим, что только 6% выразили полное доверие. Однако доля доверяющих официальным источникам превышает долю тех, кто не доверяет (последних насчитывается 29%). Треть опрошенных не определились по этому вопросу.

Ранее "Телеграф" писал о результатах опроса о том, сможет ли Украина сохранить свой суверенитет.