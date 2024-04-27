Працював і працюватиме далі: Шмигаль відреагував на внесення телемарафону у звіт про порушення прав людини

Це — не просто засіб інформування людей

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на те, що Держдеп США вніс український національний телемарафон новин у звіт про порушення прав людини. Він зазначив, що потреба у телемарафоні нікуди не зникла, адже за його допомогою в Україні спростовується російське ІПСО.

Тому питання про припинення роботи телемарафону не стоїть. Відповідне відео із заявою прем’єра опублікувала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на сторінці у Facebook.

"З точки зору того, що йде війна в країні, і вона лежить не лише в мілітарній площині, а й фактично інформаційній, потрібно мати засоби інформування людей, щоб перебити всі дезінформаційні та пропагандистські наративи російського ворога. Звичайно, марафон працює і працюватиме. Він працює з першого дня повномасштабної агресії та продовжить роботу, щоб інформувати українське суспільство", — сказав Шмигаль під час години запитань до уряду.

Зауважимо, що, за даними звіту Держдепу США, ЗМІ та журналісти, які критикували чинну українську владу опинились "за бортом" через загрозу національній безпеці. Проте водночас особи на територіях, підконтрольних українському уряду, загалом могли публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання суспільного інтересу, не боячись офіційної помсти.

Раніше "Телеграф" писав, що політичний експерт та колишній політичний діяч Георгій Біркадзе повеселив мережу своєю обмовкою в ефірі телемарафону. Обговорюючи важливу тему будівництва фортифікаційних споруд, він переплутав слова "вклали" та "вкрали".