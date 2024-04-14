"Безразличие убивает": родственники пленных военных вышли на митинг в Киеве (репортаж)
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Это уже далеко не первая такая акция
В воскресенье, 14 апреля, в Киеве на площади Славы возле гостиницы "Салют" прошла еженедельная акция "Free Azov". Митингующие напомнили об украинских военных, которые находятся в плену.
На месте побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Среди участников акции были родственники пленных защитников и неравнодушные украинцы.
В руках украинцы держали плакаты с надписями: "Плен убивает", "Верните Азов", "Помним обо всех", "Безразличие = смерть" и другие.
В акции также приняли участие автомобилисты. Несколько автомобилей с надписями "Азов" и плакатами проехались по улицам столицы.
Люди пришли на событие со своими домашними животными.
Следует отметить, что акции "Free Azov" регулярно проходят не только в Киеве. Подобные митинги проходят еженедельно во многих городах Украины.
Целью этих акций является напоминание об украинских военных, которые остаются в плену. Некоторые из них находятся там уже более 2 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько защитников Мариуполя остаются в плену.