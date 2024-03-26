"Свободу защитникам Азовстали": игроки сборной Украины напомнили о важности освобождения пленных

Баннер был развернут после тренировки национальной команды в Опаленице

После заключительной тренировки в Опаленице игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали). Команда готовится к решающему матчу плей-офф отборочного турнира Евро-2024 против команды Исландии.

Целью этой акции было стремление снова напомнить Европе о важности освобождения пленных, защищавших Мариуполь и Азовсталь. А также о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди, сообщается на странице Ассоциации семей защитников Азовстали в сети Twitter.

Украинская сборная на протяжении нескольких дней проводила тренировки в Опаленице, после того как вернулась в Польшу после победы над командой Боснии и Герцеговины (2:1) в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира. После завершения сбора команда переехала во Вроцлав.

Накануне букмекеры оценили шансы украинцев в финале. Специалисты считают подопечных Сергея Реброва безоговорочными фаворитами решающего матча отбора. Об этом сообщает Favbet. Аналитики предлагают сделать ставку на проход украинцев на Евро-2024 с коэффициентом 1,25. В то же время подобный успех исландцев менее вероятен — коэффициент 4,20. К слову, букмекеры оценили вероятность победы Сине-желтых в основное время в 65%, а Викингов — в 13%.

Сегодня, 26 марта, состоится решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Исландии. Игра состоится на "Тарчински Арена" во Вроцлаве и начнется в 21:45 по Киеву. Ранее стало известно, что Ребров убрал из состава 5 футболистов.