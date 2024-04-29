Уже скоро: тарифы на свет в Украине могут вырасти, когда и насколько

Скорее всего, также возрастут тарифы на обслуживание многоквартирных домов

Действие льготного тарифа на электроэнергию продлили до конца мая. Однако уже в июне платежки за свет могут вырасти.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его мнению, тарифы на электроэнергию могут вырасти с нынешних 2,64 гривны за 1 киловатт-час до 3,5 гривны за 1 киловатт-час. Поэтом, отмечает Попенко, скорее всего, также возрастут тарифы на обслуживание многоквартирных домов.

"В них заложена стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, которая используется для освещения мест общего пользования, для лифтов, на насосы. То есть, автоматически вырастет этот тариф — примерно на 10%", — сказал он.

Однако в ближайшее время не ожидается рост цен на газ и холодную воду, хотя соответствующие расчеты проводились.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 мая тариф на воду повысят в крупном городе Тернопольской области. Также платить больше будут жители города в Харьковской области.