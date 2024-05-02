Станет жирной целью для ВСУ: россияне пустили первый поезд от Мариуполя к Волновахе (видео)

Скорость строительства железной дороги неприятно поражает

Завершили строительство части железной дороги и уже запустили первый поезд: российские оккупанты наладили логистический маршрут между захваченными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Сегодня, 2 мая, по нему был пущен первый поезд.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram. Подчеркнул, что скорость строительства железной дороги неприятно поражает.

"Первый поезд из Мариупольского порта на станцию "Волноваха" сегодня вышел из порта. Первая платформа, которую вы видите, для минной безопасности, чтобы не взорвали тепловоз", — написал Андрющенко.

Также, по его словам, в порту оккупированного Мариуполя была замечена новая партия бетонных укреплений для фортификаций между строительными панелями.

Мариупольский порт

"С учетом скорости развития железной дороги в районе с. Гранитное эту новость в хорошие записать трудно. Извините, но победные реляции просто немного задолбали", — заключил советник главы Мариуполя.

Отметим, что новости о том, что российские оккупанты собираются строить железную дорогу появились в сентябре прошлого года. Прямое железнодорожное сообщение с РФ на фронт решает немало проблем россиян и добавляет логистический узел, не зависящий от Крымского моста.

Схема железной дороги

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что РФ строит еще одну железную дорогу на территории Украины. Рельсы планируют проложить вдоль Азовского моря.