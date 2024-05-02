Стане жирною ціллю для ЗСУ: росіяни пустили перший потяг від Маріуполя до Волновахи (відео)

Швидкість будівництва залізниці неприємно вражає

Завершили будівництво частини залізниці й вже запустили перший потяг: російські окупанти налагодили логістичний маршрут між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Сьогодні, 2 травня, по ньому пустили перший поїзд.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram. Підкреслив, що швидкість розбудови залізниці неприємно вражає.

"Перший потяг з Маріупольського порту до станція "Волноваха" сьогодні вийшов з порту. Перша платформа, яку ви бачите, задля мінної безпеки, аби не підірвали тепловоз", — написав Андрющенко.

Також, за його словами, у порту окупованого Маріуполя помітили нову партію бетонних укріплень для фортифікацій поміж будівельних панелей.

Маріупольський порт

"З урахуванням швидкості розбудови залізниці в районі с. Гранітне цю новину в хороші записати важко. Вибачте, але переможні реляції просто трохи задовбали", — насамкінець написав радник голови Маріуполя.

Зазначимо, що новини про те, що російські окупанти збираються будувати залізницю з'явилися у вересні минулого року. Пряме залізничне сполучення з РФ на фронт розв'язує чимало проблем росіян та додає логістичний вузол, який не залежить від Кримського мосту.

Схема залізниці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що РФ будує ще одну залізницю на території України. Рейки планують прокласти вздовж Азовського моря.