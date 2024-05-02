"Укрнафта" Корецкого проиграла в суде "Укртатнафте" Корецкого, уплатив почти 1 млн грн судебного сбора, — нардеп Кучеренко

Хозяйственный суд Полтавской области отказал "Укрнафте" во взыскании почти 200 тысяч тонн нефти стоимостью более 3,2 млрд грн с "Укртатнафты". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

Ранее он рассказывал, что "Укртатнафта" в условиях войны переработала нефть "Укрнафты", после чего "Укрнафта" "выкупила" и продала изготовленные нефтепродукты (которые по закону и так ей принадлежали), а для прикрытия сделки — подала иск в суд по взысканию с "Укртатнафты" нефти, — при этом обеими компаниями руководит все это время Сергей Корецкий.

Кучеренко обратился в Генпрокуратуру с заявлением, что это дело может носить искусственный характер, однако получил ответ, что прокуратура может вступать в дело только на стороне органа государственной власти или местного самоуправления, в то время как обеими сторонами по этому делу выступали акционерные общества.

Кроме того, накануне суда уголовное производство по решению прокурора САП было передано из НАБУ в ГУ НП в Полтавской области.

"Эти два факта натолкнули меня на неутешительное мнение, что при содействии определенных "кураторов" господин Корецкий таки смог договориться и вот-вот получит судебное решение, которое одновременно снимет с него претензии ГАСУ относительно непринятия действенных мер по возмещению нанесенных Укрнафте убытков, а вдобавок будет прекрасная возможность переложить вину за нанесенный ущерб на "преступных предшественников" — этот тренд сейчас очень в моде в Украине. К счастью, оказалось, что не все судьи готовы закрывать глаза на выходки наших "эффективных государственных менеджеров" и подыгрывать им", — подчеркнул Кучеренко.

Он добавил, что пока мотивы решения неизвестны, поскольку опубликованы только его вступительная и резолютивная части: "Но уже сейчас можно сказать, что это, вероятно, первый в истории украинской юриспруденции случай, когда государственный менеджер господин Корецкий умудрился проиграть самому себе в суде, и должен оплатить за это почти 1 млн грн судебного сбора", — резюмировал народный депутат.