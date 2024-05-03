Безопасность и не только: Украина и Великобритания подпишут новое соглашение на целых сто лет

Кемерон сообщил об этом во время визита в Киев

После подписания "беспрецедентного" соглашения о безопасности с Великобританией наши страны начали переговоры о еще одном важном документе. Он будет действовать 100 лет.

Об этом сообщает британское посольство в Украине. Там объяснили, что новые договоренности о партнерстве будет представлять собой новый договор, "который построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и многого другого".

Отмечается, что глава МИД Великобритании Девид Кэмерон, который посетил Киев, уже начал переговоры по этому поводу с нашим правительством. Во время этого же он также подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Напомним, что этот договор уже не первый. В январе 2024-го года Украина и Великобритания подписали, соглашение в сфере безопасности. Оно формализовало уже существующие договоры безопасности, а также дало гарантии, что поддержка Великобритании является долгосрочной. О том, что это означает в военной сфере, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" рассказал, о чем на самом деле 10-летние соглашения Украины со странами-союзниками.