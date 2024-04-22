Великобритания согласилась на назначение Залужного послом: подробности

В настоящее время эксголовком формирует команду нового посольства

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого уволили с должности в феврале, утвердили в качестве посла Украины в Великобритании. Он получил агреман от Британии о том, что может быть назначен на этот пост.

Об этом в эфире телемарафона рассказал политик Юрий Луценко. По его словам, Указ президента о назначении Залужного должен появиться уже в ближайшее время.

"Лондон направил агреман – то есть согласование на назначение послом господина Залужного. Так что в ближайшее время мы наконец-то, почти через год, а может и больше, получит в Лондоне посла Украины. 5-6 дней назад согласовали агреман", — сказал политик.

Также, по словам Луценко, сейчас Валерий Залужный проходит подготовку к дипломатической работе и формирует команду нового посольства.

Что такое агреман

Агреман – это предварительное согласие правительства одного государства на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого. Документ определен международным правом и закреплен Венской конвенцией о Международных дипломатических отношениях.

То есть, предоставив агреман Залужному, Великобритания согласилась с тем, чтобы он был послом Украины в Соединенном Королевстве.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, чем занимается генерал после отставки и когда вступит в должность посла в Британии.