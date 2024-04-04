Британия нашла новое оружие для Украины: Кэмерон выступил с важным заявлением

Великобритания призывает союзников делать больше для Украины.

Новые способы помощи Украине во время общения с журналистами в Брюсселе озвучил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Так, он призвал коллег-министров по возвращению в свои страны максимально активизировать оборонные, финансовые и другие ведомства, чтобы найти способы увеличить поддержку:

"У нас было невероятное выступление министра иностранных дел Кулебы о вызовах, с которыми сталкивается Украина в связи с атаками с воздуха и потребностью в боеприпасах. И, как я сказал коллегам-министрам иностранных дел, нам нужно сразу [после этого] пойти в министерства обороны и спросить, что еще мы можем сделать в плане противовоздушной обороны, что еще мы можем сделать относительно оружия, срок годности которого подходит к концу, и которое следует передать Украине, а не дорого выводить из вооружения в наших странах.

Нам нужно обратиться в казначейства относительно того, как мы можем использовать замороженные [российские] активы, и как мы можем получить эти деньги — через синдицированные кредиты или через облигации или любые другие средства, необходимые для помощи Украине", — сказал Кэмерон.

Также он подчеркнул, что европейским министрам важно "позвонить по телефону" или, как в его случае, "поехать встретиться лично" со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы способствовать принятию Конгрессом дополнительного пакета помощи Украине более чем на $60 млрд.

"Я думаю, что европейские министры иностранных дел играют в этом реальную роль. Конгресс действительно прислушивается к тому, что говорят другие, и к тому, что Америка способна сделать", — сказал он.

Как и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, британский министр заявил о двух вариантах будущего, которые могут ожидать мира в зависимости от развития событий на поле боя в Украине.

"Есть будущее, где Украина получает необходимую поддержку, а Путин терпит стратегическое поражение. Он уже во многом потерпел его: потерял 350 тысяч человек, около 30% Черноморского флота, потерял половину территории, которую он захватил после 22 февраля.

НАТО сильнее, и нет никаких сомнений в его прочности и способности помогать друзьям и союзникам. Но есть другое будущее, где Украина будет отброшена назад, и этому аплодируют в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне. А НАТО и Европа сталкиваются с будущим опасности, сомнений друг в друге относительно того, действительно ли мы отстаиваем наших союзников, действительно ли мы можем иметь политическую волю, чтобы отразить эти угрозы. И это выбор. Ничто не неизбежно, но мы вполне можем помочь Украине восстановить свою территорию и достичь справедливого мира", — сказал Дэвид Кэмерон.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказала, что в настоящее время их страна не чувствует неизбежной угрозы со стороны РФ.