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Это не гарантии безопасности: о чем на самом деле 10-летние соглашения Украины со странами-союзниками

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Анализируем содержание соглашений, которые подписывает Зеленский
Анализируем содержание соглашений, которые подписывает Зеленский. Фото Коллаж из фото Офиса Президента

Обязательства ключевых союзников перед Киевом рассчитаны не менее чем на 10 лет.

С начала 2024 года Украина начала подписывать двусторонние соглашения о безопасности с ключевыми западными союзниками. Это стало логичным продолжением договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Вильнюсе.

В прошлом году Киев не получил приглашения присоединиться к Альянсу, и вопрос гарантий безопасности в случае эскалации войны с Россией оставался на повестке дня. Тогда лидеры стран "Большой семерки" (G7) выступили с общей декларацией, которая дала старт переговорам о соглашениях, в которых были бы закреплены обязательства союзников оказывать поддержку Украине в ближайшие годы.

"Телеграф" проанализировал, что конкретно предусматривают соглашения, подписанные с Великобританией, Францией, Германией, Италией и Канадой.

Четкий сигнал для России

Двусторонние соглашения о сотрудничестве невозможно приравнять к защите, которую дает членство в НАТО. Но при отсутствии последнего Украине было важно зафиксировать обещания партнеров продолжать совместную работу в сферах от обороны до восстановления страны. Каждый подписанный документ действует в течение 10 лет. Конечно, если одна из сторон не решит прекратить сотрудничество. Или, если Украина не вступит в НАТО раньше этого срока.

Эти соглашения дают определенную "подушку безопасности" на будущее, ведь государства-подписанты, несмотря на любые внутренние политические перипетии, теперь имеют закрепленные на бумаге заверения перед Украиной. Но речь в соглашениях идет отнюдь не о гарантиях, а именно об обязательствах. Ответственность за срыв или отказ от них в документах не прописана.

"Эти соглашения достаточно детализированы. Они очень отличаются от того же Будапештского меморандума, поскольку содержат конкретные шаги по оказанию помощи Украине как сегодня, так и в определенной перспективе. Но неправильно называть подписанное "соглашениями о гарантиях безопасности" — этим грешила наша сторона, даже официальные представители употребляли подобный термин.

Речь идет об определенных обязательствах по безопасности, которые на себя берут страны-подписанты. Они обещают и гарантируют нам предоставление финансовой, военно-технической, консультационной помощи, возможности для обмена опытом, подготовки военных. Позитив в том, что Украина на 10 лет получает дополнительные соглашения с разными странами, что позволит нам лучше развивать и поддерживать, в первую очередь, наши Вооруженные силы", — разъясняет " Телеграфу" политолог Игорь Рейтерович.

В то же время соглашения — это четкий сигнал для России, что Украина и дальше будет получать постоянную поддержку, рассчитанную на достаточно много лет.

А если власть изменится?

К сожалению, соглашения не ратифицируются парламентами государств-подписантов. Но, по мнению эксперта, это не станет проблемой, и в случае смены политического руководства условно в Великобритании или Канаде обязательства перед Украиной продолжат действовать.

"Как правило, на Западе все последующие правительства учитывают позиции предшественников, и отказ от такого соглашения возможен только при кардинальном изменении политической ситуации в стране-подписанте: если к власти приходят силы, которые категорически не поддерживают Украину, но поддерживают Россию. Судя по ситуации, в тех государствах, с которыми уже подписаны соглашения, подобного в ближайшие десятилетия точно не будет. Даже если будут происходить какие-то внутриполитические пертурбации, то соглашение будет оставаться в силе, однако может стать меньше интенсивность или эффективность помощи", — считает Игорь Рейтерович.

Консультации и поставка оружия

Текст каждого соглашения отличается в формулировках и структуре, но можно выделить общие моменты. Один из важнейших — в случае повторного вооруженного нападения России на Украину по запросу любого из участников договора союзники в течение 24 часов должны провести консультации по дальнейшим шагам. Далее, например, Германия обещает оказать Украине "скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь". То же самое – Франция, Великобритания и другие.

Страны-подписанты уверяют, что будут помогать Украине защитить себя и восстановить территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Для этого будут работать над обеспечением устойчивости Сил обороны Украины, чтобы те могли сдерживать российскую агрессию как сейчас, так и в будущем.

Союзники уверяют в продлении поставок современного вооружения. Например, в соглашении с Италией говорится о ее готовности предоставлять "оружие на суше, в воздухе и на море, в космическом и киберпространстве, в первую очередь, но не ограничиваясь этим, противовоздушную оборону, артиллерию, дальнобойные средства поражения, бронетехнику, средства разминирования, средства разведки, беспилотные системы, инженерные средства, информационные технологии, средства радиоэлектронной борьбы, военно-воздушные и морские возможности и другие ключевые возможности".

Целью соглашений является повышение совместимости украинской армии с силами НАТО и ускорение перехода Украины на оборудование и стандарты Альянса. Продолжатся программы обучения украинских военнослужащих.

Отдельный блок посвящен сотрудничеству в области оборонной промышленности, запланированному со всеми странами. Германия, Франция, Великобритания соглашаются рассматривать варианты для промышленных инвестиций и даже локализации производств в Украине. Италия будет изучать возможности совместного производства, а Канада будет сотрудничать с канадскими предприятиями оборонной промышленности, которые решат инвестировать в локализацию ремонта, технического обслуживания и производства в Украине.

С каждым из партнеров планируется дальнейшее сотрудничество в области кибербезопасности и борьбы с информационными манипуляциями и пропагандой. Дополнительно согласовано противодействие опасной организованной преступности, за которой часто стоит Россия.

Все пять стран "Группы семи", уже заключившие соглашения с Украиной, заверили в поддержке Формулы мира президента Зеленского и признали важность санкций против Российской Федерации. Среди прочего, обещают прорабатывать законные пути, благодаря которым замороженные российские активы можно было бы использовать для помощи Украины.

Cоюзниками заявляют и о "непреклонной поддержке" восстановления Украины. К примеру, Италия будет принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году. Киев перед всеми партнерами подтверждает приверженность реформам — в сферах управления и борьбы с коррупцией, в секторе безопасности и обороны, в экономической и бизнес-среде.

Сколько денег на поддержку Украины?

В каждом из соглашений указывается, сколько денег в 2024 году заложено на помощь Украине:

  • Великобритания предоставит дополнительную военную поддержку в 2,5 млрд фунтов стерлингов (или более 119 млрд гривен по действующему курсу Нацбанка);
  • Германия запланировала военную помощь на сумму 7,1 млрд евро (или более 294 млрд гривен);
  • Канада предоставит макроэкономическую и военную поддержку на сумму 3,02 млрд долларов (более 114 млрд грн);
  • Франция планирует до 3 млрд евро дополнительной военной помощи (123,9 млрд гривен);
  • Италия не указывает конкретную сумму, но отмечает, что предоставила Украине восемь пакетов военной помощи в 2022 и 2023 годах и намерена сохранить тот же уровень дополнительной военной поддержки в этом году. Страна уже продлила на весь год действие соответствующего законодательства, которое разрешает это.

Украинцы должны быть готовы прийти на помощь Британии, Франции и Канаде?

В соглашениях Киева с Лондоном, Парижем и Оттавой есть момент, который отличает их от других. Речь идет о том, что Украина в случае агрессии против Великобритании, Франции или Канады должна предоставить им военную поддержку.

"Участники (соглашения. – Ред.) стремятся, чтобы военный потенциал Украины был на таком уровне, который будет гарантировать в случае внешней военной агрессии против Франции способность Украины оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками", — говорится в соглашении, подписанном Зеленским и Макроном. Подобные формулировки закреплены в украино-британском и украино-канадском документах.

Как объясняет политолог Игорь Рейтерович, это не значит, что Украине придется отправлять куда-то свои войска, чтобы разбираться с проблемами партнеров. Это скорее о консультациях, обмене опытом и, возможно, миротворческих миссиях, опыт которых украинское государство уже имеет.

"Не думаю, что речь идет о проблемах или конфликтах на территориях этих стран, но если в других частях мира будет угроза их национальным интересам, Украина может оказывать в том числе военную помощь. Но я бы на это смотрел сквозь призму, условно говоря, миротворческих сил. Опыт такой у Украины есть, и если бы не война, которую Россия развязала против нас, я бы не удивился, если бы наши военные появились на Ближнем Востоке, или имели какое-то отношение к тем операциям, которые на сегодняшний день планирует Европейский Союз против хуситов.

Эти соглашения действуют для двух сторон, и это в определенной степени повышает нашу геополитическую значимость. Но не значит, что мы обязаны предоставить странам определенное количество войск, которые будут за них воевать, и руками украинцев решать свои вопросы. Все будет происходить через договоренности, консультации, и по их результатам будут приниматься те или иные решения", — говорит политолог.

Среди других интересных обязательств — Соединенное Королевство берет на себя руководство в сфере морской безопасности и обещает внести значительный вклад в развитие морского флота Украины.

"Коалиция морских возможностей имеет целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и в дальнейшем . В будущем это поможет Украине сдерживать и противодействовать угрозам, восстанавливать экономическую деятельность и продвигать Украину к оперативной совместимости с НАТО в морской сфере".

Германия взяла на себя руководство в сфере интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Франция соглашается играть ведущую роль в коалиции по артиллерии и противовоздушной обороне. Канада обязуется внести вклад в коалицию военно-воздушных сил и бронетанковой техники.

В трех из пяти опубликованных соглашений говорится об обещании поддерживать Украину в ее защите против России "столько, сколько потребуется". Как же заключенные договоренности будут действовать на практике покажет время.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, чего ждать от визита Зеленского в Армению, который должен пройти 4-5 марта, и безопасно ли это для главы государства.

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#Италия #Франция #Канада #Владимир Зеленский #Олаф Шольц #Эммануэль Макрон #Великобританія