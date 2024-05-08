Залужный стал Почетным гражданином Киева

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил звание Почетного гражданина Киева. Были отмечены его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, — Лину Костенко и Валерия Залужного", — сказал Кличко.

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