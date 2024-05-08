Залужний став Почесним громадянином Києва

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав звання Почесного громадянина Києва. Було відзначено його особисті заслуги під час оборони столиці та у захисті державного суверенітету та свободи України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою повагу та нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян та всіх українців, — Ліну Костенко та Валерія Залужного", — сказав Кличко.

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