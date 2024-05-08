Валерий Залужный и Лина Костенко стали почетными гражданами Киева: стала известна скандальная деталь по голосованию

Далеко не все поддержали решение

Решением Киевсовета бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и известная украинская поэтесса Лина Костенко получили звание Почетного гражданина Киева. Однако "Слуги народа" решили не голосовать за это решение.

Экс-нардеп Борислав Береза в своем Telegram-канале показал результаты голосования. На представленном фото видно, что фракция "Слуга народа" вовсе не голосовала. Более того, ее члены покинули зал во время голосования.

Больше всего голосов "за" от Европейской Солидарности и "УДАР Виталия Кличко". Против не голосовал никто.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале отметил, что звание Почетного гражданина дали двум людям, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев.

"Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости!

Валерия Федоровича мы отметили за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины", — написал Кличко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2024 года на сайте Киевского городского совета появился проект решений о присвоении Валерию Залужному звания Почетного гражданина Киева. Инициатором был указан мэр Виталий Кличко.