Как сапожник без сапог: в России из-за атак по НПЗ заканчивается бензин

Аналитики предполагают, что такая тенденция в России сохранится и дальше

Из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам.

Об этом сообщает Politico. Только за последнюю неделю цены на бензин в РФ выросли на 10%, а с начала года они выросли на 20%, достигнув шестимесячного максимума.

Поставки нефтепродуктов в Россию сокращаются, а часть заводов на фоне частых атак дронами вынуждена прекращать свою работу. По подсчетам аналитиков, с начала 2024 года на территории РФ пострадали от атак больше 12 нефтеперерабатывающих заводов в девяти разных регионах.

"Это как комар: если вы не можете его найти, не можете убить, и он продолжает возвращаться ночь за ночью, вы будете утомлены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта", — заявил бывший офицер британской военной разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

В результате украинских атак Россия сократила экспорт топлива до почти исторического минимума — на прошлой неделе было отгружено чуть больше 712 000 тонн дизельного топлива и газойля. Хотя в аналогичный период времени в 2023 году объем экспорта составил свыше 844 000 тонн.

Аналитики говорят, что для Кремля это сразу и политическая, и военная проблемы. К тому же, большинство стран мира, которые ранее сотрудничали с Россией, отказались от импорта российский нефтепродуктов.

"Дешевое топливо не только имеет важное значение для военных усилий России, но и является ключевой частью предложения президента Владимира Путина обществу, противоядия от отстающих зарплат и слабого рубля. Тенденция, судя по всему, сохранится и в обозримом будущем", — пишет Politico.

Более того, Россия может дойти до того, что в ближайшее время ей придется импортировать бензин из запасов, хранящихся в соседней Белоруссии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия оправилась от ударов по НПЗ. В ускоренном темпе стараются восстанавливать ключевые заводы.