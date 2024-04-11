Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар о последствиях ударов по российским НПЗ

Как красные линии для Украины Вашингтон трансформирует в зеленый свет для Кремля

Итак, ранее министр обороны США Ллойд Остин вслед за представителями Белого дома (адмирал Джон Кирби) и Госдепа (Роберт Мюллер) высказался против украинских атак на российскую нефтепереработку. Он сказал, что "эти атаки могут оказать эффект домино для глобальной энергетической ситуации". Мол, "для Украины полезнее идти по тактическим и оперативным целям, которые могут одновременно повлиять на текущую борьбу". Об абсурдности подобных утверждений уже сказано многое, как и о ничтожности такого американского подхода вообще. Но не спешите бросать камнями в Остина…

Доля бензинового экспорта России в его мировом потреблении не более 1%, дизеля – 3%. Если бы весь российский экспорт бензинов и дизеля исчез одновременно, другие поставщики быстро заполнили бы эту нишу – те же индусы, турки и китайцы, производящие его из российской же нефти.

Я уже писал ранее, что проблема роста цен на американском топливном рынке кроется в бездарной ближневосточной политике трио Байдена-Бернса-Салливана. Практически эта троица толкнула саудитов в объятия России и Китая. В формате ОПЕК+ правят Россия с Саудовской Аравией и Иран, которым нужны высокие цены на нефть. Договариваются о сокращении экспортных квот и глобальный рынок немного недополучает баррелей, а тут еще и хуситы. Они действуют в соответствии с интересами Тегерана и России и гонят танкеры по длинному маршруту. А еще и несуразность действий западной коалиции (читай – США), которые уже несколько месяцев не могут обуздать хуситов. Как следствие – цены на сырье растут, соответственно, растет стоимость продуктов переработки нефти, в том числе и на внутреннем рынке США.

Но это не все и далеко не основное, формирующее позицию США. На самом деле там не было единства в отношении разных ведомств к нашим ударам по российским НПЗ. Как раз в ведомстве Остина, в отличие от ЦРУшного хозяйства Бернса и Раднацбеза Жеки Селиванова (он же Джейк Салливан), вполне с пониманием относились к украинским ударам. Поскольку НПЗ – законные цели для поражения, тем более что Россия уничтожала украинские нефтебазы и нефтепереработку еще с 2022 года. Ведомство Блинкина было в характерной дипломатической позе "на шпагате". Знаковые американские генералы – Годжес, Кларк, Петреус – в своих комментариях вполне четко высказывались об обоснованности стратегии Украины на уничтожение критической энергетической инфраструктуры агрессора, поддерживая тем самым неартикулированную официально позицию Остина.

Очевидно, что на Остина нажали и тем более что за вопросы международной безопасности у него отвечает Селест Валандер. Примечательно, что эта достаточно известная с начала 2000-х в определенных академических кругах леди была назначена на должность помощника министра обороны уже через неделю после известной встречи Байдена и Путина в Женеве 16 июня 2021 года. А назначена она была с поста президента и генерального директора Фонда США – Россия, которым руководила с 2017 года. Хотя она в прошлом не отличалась пророссийскими симпатиями, но и не была замечена в активном противодействии России на соответственных должностях. Как раз эта леди 10 апреля попала в статьи СМИ из-за своего дикого выражения на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США по гражданскому характеру нефтяной и газовой инфраструктуры России. Пришла на помощь шефу, так сказать. Вероятно, ей поаплодировали в Кремле.

Итак, после этих высказываний Остина-Валандер, имеем теперь консолидированную позицию ключевых американских ведомств – от Госдепа и Пентагона до Белого дома. ЦРУ официально не высказывало свою позицию, но неофициально известно, что как раз они начали первыми "гнать волну" на берегах Потомаку.

Почему? Официально это звучит так, что перед выборами группировке Байден-Салливана-Бернса нужны низкие цены на стелах АЗС. Конечно, это правда. Но не вся правда.

Следует упомянуть, что высокие цены на нефть интересуют не только агрессивные режимы Москвы и Тегерана, но и ведущие нефтяные компании США. Особенно хорошо заработанные в 2022 году на пике нефтяных цен. Две из них особенно примечательны тем, что традиционно имеют влиятельное лобби в американских администрациях, независимо от сидящего в Белом доме. Речь идет о топовых ЭксонМобил и Шеврон, интересы которых традиционно весят много для американской политики с 20-х годов прошлого века. А еще они известны тем, что участвуют с 90-х годов в масштабных проектах добычи нефти в Казахстане, особенно Шеврон.

Нефть добывается в Казахстане, а транспортируется на мировой рынок через Россию, по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума. 1511 км трубы пролегает в основном через Россию с отгрузкой нефти на терминале Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Оператор КТК – российская нефтетранспортная монополия "Транснефть".

То есть Россия жестко контролирует нефтяной поток американских компаний из Казахстана. Хотите сохранить свои доходы, "American oil guys"? Тогда действуйте так, чтобы вам и нам было хорошо, потому что в противном случае перекроем нефтяной кран.

Корпоративный отчет Эксона четко сообщает: " …если Россия примет контрмеры в ответ на существующие санкции в отношении ее военных действий в Украине, возможно, что транспортировка казахстанской нефти через трубопровод КТК может быть прервана, свернута, временно приостановлена или иным образом ограничена. В таком случае Корпорация может понести потери денежных потоков неопределенной продолжительности".

Для Шеврона, являвшегося пионером освоения казахстанских месторождений еще с позднесоветских времен, месторождение "Тенгиз" является золотой жилой глобального масштаба. Совместное предприятие "ТенгизШеврОйл" (Chevron (50%), Exxon Mobil (25%), КазМунайГаз (20%) и ЛУКОЙЛ (5%) 6 апреля прошлого года отметило свой 30-летний юбилей. Компания продолжает развивать добычу на месторождении и инвестировала более 40 млрд долл. США в новую фазу его расширения.

Для того чтобы понять масштаб этих компаний и степень их влияния на Белый дом, несколько цифр. В 2022 году доход Шеврона составил 235,71 млрд дол. США, увеличившись по сравнению с доходом 2021 года, составлявшим 155,60 млрд. У ЭксонМобил еще более впечатляющие показатели – 413,68 млрд дол. США за 2022 год и 285,64 млрд годом ранее. Для сравнения: ВВП Украины в 2022 году составил 160,5 млрд. дол. США.

Западные отраслевые аналитики отмечали, что Chevron ожидает, что месторождение Tengiz будет оставаться высокодоходным и дивиденды акционерам за 2023 год будут выше, чем в 2022 году. В то же время отраслевые аналитики предупреждали, что маршрут трубопровода КТК и СП "Тенгизшевройл" остаются уязвимыми к потенциальной мести России против международных санкций, введенных США и европейскими странами в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Однако на самом деле Шеврон не очень переживает о возможной "русской мести". Ему куда проще решать вопрос из-за цепочки своих людей и лоббистов в Вашингтоне, чем заниматься диверсификацией маршрутов вывоза 30 млн тонн добываемой нефти из Казахстана в обход России.

Кстати, эта компания является одним из ведущих участников интересной конфигурации некоего "Диалога Форт-Росс", инициированного и спонсируемого российскими "Транснефтью" и "Совкомфлотом" и американской "Шеврон". Российский посол Антонов в своей речи на 10-м юбилейном форуме Диалога в 2021 году отметил: "…Несмотря на все трудности, Москва и Вашингтон после июньского саммита лидеров двух стран в Женеве смогли установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств". А вот еще немного пафоса: "Совкомфлот", "Транснефть" и Chevron – многолетние спонсоры проекта "Диалог Форт Росс". С 2012 года три компании поддерживают инициативы по сохранению и популяризации русского культурно-исторического памятника в Калифорнии, а также способствуют расширению диалога между Россией и США».

И Россия вполне пользуется разными конфигурациями, в том числе и для того, чтобы решать вопросы прекращения украинских атак на российские НПЗ. Конечно, очередной форум Диалога Форт-Росс никто созвать не будет, а вот привлечь закулисные рычаги можно и без лишнего пафоса и шума. Ничего такого – это лишь диалог между Россией и США в сложное время геополитической напряженности, где сохранение доходов американских компаний и выплата дивидендов акционерам являются предметом заботы американской администрации, особенно перед выборами.

4-тактный алгоритм влияния Москвы на Белый дом с использованием механизма КТК упрощенно выглядит следующим образом:

- Кремль через Транснефть (нынешний ее руководитель Н. Токарев в прошлом начальник Путина в дрезденской резидентуре ПГУ КГБ СССР) "по-дружески" обращается к Шеврону "поработать в Вашингтоне";

- Шеврон активирует своих людей и лоббистов, формулирует и распределяет задачи вместе с операцией прикрытия, чтобы оставаться самому за кулисами;

- Лоббисты бегут в правительственные учреждения с соответствующими поручениями и проектом "правильных месседжей", которые должны прозвучать в адрес Украины;

- Представители правительственных агентств озвучивают "правильные месседжи".

А чтобы убрать неприятный вкус унижения вашингтонскими побегушками руководства мирового нефтяного гиганта, Транснефть выплачивает дивиденды акционерам КТК, среди которых и дочерние структуры Шеврона и ЭксонМобил: Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Mobil. За 2023 год акционерам КТК выплачено $1,34 млрд дивидендов. Конечно, это не многомиллиардные суммы дивидендов от основной деятельности по экспорту добываемой нефти, но тоже немалые деньги.

Учитывая необходимость формирования и поддержки избирательного фонда, в команде Байдена существует повышенный интерес получить дополнительные донаты. А здесь такой повод! Тем более, что деньги не пахнут. А для Кремля это эффективный механизм элегантной коррумпировки геополитического противника (интересно, будет ли какое-нибудь антикоррупционное расследование когда-нибудь по этому поводу?), да еще и превращение его в пассивного сообщника через красные линии, которые он рисует Украине.

Вот так красные линии Вашингтона для Киева превращаются в зеленый свет Кремля. Сегодняшняя атака на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины тому подтверждение. Примечательно, что удары приходятся не только по объектам электроэнергетики, но и системе подземных хранилищ газа. Ведь никаких красных линий трио Байдена-Салливана-Бернса для Москвы не очертило. Им куда легче нагнуть Остина и выпустить Валландера с идиотскими заявлениями.

Источник: авторский канал Михаил Гончара в Facebook.