Сгорело много: опубликованы спутниковые снимки последствий ударов по НПЗ в Смоленске

Резервуары с горючим выгорели полностью

В ночь на среду, 24 апреля, российский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Смоленске атаковали беспилотники. В сети уже появились спутниковые снимки с последствиями удара.

Фото Planet Labs публикует "Радио Свобода". На кадрах видно, что по меньшей мере четыре больших резервуара выгорели полностью.

Напомним, украинские дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в селе Раздорово Смоленской области. Вместе с ней также нанесли удар и по НПЗ "Роснефти" в другом населенном пункте региона, Ярцево. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

НПЗ до атаки

НПЗ после атаки

Отмечается, что всего на этих базах хранилось более 26 тысяч кубометров нефти.

Также 27 апреля возле российского Краснодара под утро прогремели мощные взрывы, там были атакованы НПЗ и военный аэродром украинскими дронами. Официально российские власти традиционно заявили, что все беспилотники якобы были сбиты, а на одном из мест ударов "горит трава".

Отметим, что с 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ. Это сократило объем производства оккупанта почти на 14 процентов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия оправилась от ударов по НПЗ. Иностранные СМИ оценили, сколько мощностей уже возобновлено.