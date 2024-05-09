Адвокаты Коломойского заявили о безосновательности новых обвинений, нарушении статей УК и УПК

8 мая бизнесмену Игорю Коломойскому, содержащемуся девять месяцев в СИЗО, сообщили о подозрении, согласно которому он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал, что будто бы произошло 21 год назад (!) в Крыму. Адвокаты бизнесмена выступают против применения меры пресечения в виде содержания под стражей и называют дело абсурдным.

В заявлении адвокатов, которое есть в распоряжении УНИАН, говорится, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения.

Адвокаты напомнили, что уголовные производства по причастности Коломойского И.В. к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом; как в связи с установлением отсутствия в действиях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием происшествия уголовного преступления.

"06.04.2015 года постановлением Апелляционного суда Днепропетровской области апелляционная жалоба прокурора оставлена без удовлетворения, а постановление Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска от 27 марта 2015 — без изменений.

В этом ключе обращаем внимание, что постановление прокурора от 22.12.2005, которым отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Коломойского И.В. от 14.09.2005 года, на которое ссылается сторона обвинения, юридически ничтожно, поскольку постановление от 14.09.2005 года было на тот момент изменено постановлением Бабушкинского районного суда города Днепропетровска от 09.11.2005.

Юридическая ничтожность данного постановления объясняется тем, что в соответствии с п.11 ч.1 ст.6 действующей на тот момент редакции УПК Украины уголовное дело не может быть возбуждено в отношении лица, о котором есть неотмененное постановление органа дознания, следователя, прокурора о закрытии дела по тому же обвинению", — говорится в заявлении.

Адвокаты подчеркивают, что в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей должным образом не обосновано наличие в данном случае обоснованного подозрения. Отмечается, что в данном случае в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей должным образом не доказано ни наличия обоснованного подозрения, ни одного из рисков, предусмотренных статьей 177 УПК Украины.

Они подчеркивают, что согласно ч.2 ст.9 УПК Украины прокурор, руководитель органа досудебного расследования, следователь обязаны всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства, выявить как разоблачающие обстоятельства, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие его наказание, предоставить им надлежащую правовую оценку и обеспечить принятие законных и беспристрастных процессуальных решений.

"Считаем, что сторона обвинения в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не придерживалась определенных в УПК Украины принципов законности и обоснованности, а также должным образом не обосновала ни обоснованности подозрения, ни определенных в ст.177 УПК Украины рисков", — говорят адвокаты.

Впрочем, абсолютная недоказанность наличия в действиях Коломойского И.В. признаков состава инкриминируемых уголовных правонарушений подтверждается следующим, отмечает защита бизнесмена.

"В соответствии с ч.4 ст.27 Уголовного кодекса Украины подстрекателем является лицо, которое увещеванием, подкупом, угрозой, принуждением или иным образом склонило другого соучастника к совершению уголовного правонарушения.

Вместе с тем, ни в ходатайстве об избрании меры пресечения, ни в приложенных к нему томах не содержится ни одного доказательства, подтверждающего наличие в действиях Подозреваемого каких-либо признаков инкриминируемого уголовного правонарушения", — говорится в заявлении адвокатов.

В частности, в материалах ходатайства отсутствует ни одно доказательство, подтверждающее предоставление Подозреваемым каких-либо указаний, поручений, составляющих объективную сторону соответствующего уголовного правонарушения, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

"В соответствии с ч.5 ст.95 УПК Украины следует отметить, что лицо дает показания по фактам, которые он воспринимал лично, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В то же время, ни один из свидетелей лично не находился во время и в месте, где происходило, по мнению стороны обвинения, предоставление Коломойским И.В. указания к совершению преступления. Их суждения об обстоятельствах дела основываются исключительно на их субъективных предположениях", — обратили внимание адвокаты бизнесмена.

По словам адвокатов, свидетельские показания, ранее осужденных, основаны сугубо на их субъективных мнениях об отношениях между другими лицами – Коломойским И.В. и другими. Это не может считаться показаниями в понимании УПК Украины.

"Приведенное свидетельствует об отсутствии в действиях Коломойского И.В. состава уголовных правонарушений, в совершении которых ему сообщено о подозрении, а следовательно и о полной необоснованности самого подозрения. Следовательно, открытие относительно тех же якобы деяний новых уголовных производств является незаконной уже по меньшей мере третьей попыткой органов досудебного расследования в рамках уголовных производств исследовать одни и те же правоотношения", — подчеркивают юристы.

В своем отрицании адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойским И.В. действия по якобы подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 03 по 07 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК Украины всплыл еще 08.07.2018 года – то есть почти 6 лет спустя.

"Следовательно, в любом случае Коломойскому И.В. не угрожает наступление уголовной ответственности за якобы совершение указанного уголовного правонарушения", — убеждены адвокаты.

"Обращаем внимание, в уголовном производстве 72023000410000034 от 11.08.2023 (дело, которое расследует БЭБ) Коломойскому И.В. только сообщено о подозрении, его вина в совершении этих деяний приговором к судебному разбирательству не установлена.

Более того, в соответствии с выдержкой из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости" Коломойский Игорь Валерьевич неснятой и непогашенной судимости не имеет", — отмечают адвокаты.

По словам защиты бизнесмена, поскольку в настоящее время к Коломойскому И.В. уже применена самая жесткая из предусмотренных УПК Украины мера пресечения – содержание под стражей, с абсолютно рекордным в истории Украины размером залога – 1 968 200 000 грн., то любые определенные в ходатайстве об избрании меры пресечения риски объективно отсутствуют.

"Отмечаем, что по состоянию на дату рассмотрения данного ходатайства об избрании меры пресечения Подозреваемый содержится под стражей в Отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины, который находится по адресу: г. Киев, переулок Аскольдов, д. 3А, в настоящее время утверждаемые прокурором риски в любом случае нивелируются этими обстоятельствами", — говорится в заявлении адвокатов.

А также, что "Согласно ст. 177 УПК Украины, полностью отвечающей требованиям ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (далее – Конвенция), основанием для применения меры пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного правонарушения, а также наличие рисков того, что лицо может:

скрываться от органов досудебного расследования и суда;

уничтожить, скрыть или исказить любую из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления;

незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста по этому же уголовному производству;

препятствовать уголовному производству иным образом;

совершить другое уголовное правонарушение или продолжить уголовное правонарушение, в котором подозревается, обвиняется".

Кроме того, состояние здоровья Коломойского И.В. не совместимо с пребыванием под стражей и требует оказания постоянной специализированной медицинской помощи, напомнили адвокаты.