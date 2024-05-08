Ядерный шантаж России: в Пентагоне не видят угроз применения ядерного оружия

Со всем тем, российские действия несут потенциальные угрозы мировой безопасности.

В Пентагоне не наблюдают признаков того, что российские террористы готовы применить ядерное оружие даже в учебных целях. Не говоря уже об угрозе реального применения ядерного оружия.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 7 мая. Она также отметила, что США не видят причины приводить свои силы в боевую готовность.

"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", — заявила Сингх.

Также она добавила, что США считают заявления России безответственными, а решение провести "учения" – потенциально угрожающим мировой безопасности. Однако сейчас США не видят реальной угрозы ядерной атаки со стороны российского террористического режима.

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. В свою очередь в НАТО назвали ядерную риторику РФ опасной и безответственной.