Путин не решится на ядерный удар: экс-сотрудник СБУ привел свежее доказательство

Диктатор ценит свое здоровье и комфорт

Российский диктатор Владимир Путин не отважится на развязывание ядерной войны. Однако он продолжит угрожать ядерным оружием.

Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ, консультант комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак в комментарии для статьи "Телеграфа" "Ядерная война или мирные переговоры? Чего ждать от Путина после инаугурации".

"Если верить свежему расследованию издания "Проект", посвященному дворцу Путина в Геленджике, глава Кремля настроен жить долго и счастливо. Не для того он окружает себя такой роскошью и умножает ее из года в год, чтобы сжечь все это в ядерном огне (а именно это произойдет, если Путин рискнет нанести удар)", — отметил он.

По словам Ступака, если бы Путин жил аскетично, спал на раскладушках как Сталин, можно было бы предположить, что терять ему нечего. Он отметил, что это также могло бы свидетельствовать о том, что единственной целью российского диктатора является уничтожение мира, даже ценой собственной жизни, но это не так.

"Зато этот человек явно ценит свое здоровье, молодость и комфорт. Поэтому да, бряцать ядеркой он будет постоянно, но вряд ли решится на ее использование", — подчеркнул Ступак.

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине, как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. В свою очередь в НАТО назвали ядерную риторику РФ опасной и безответственной.