Бурная Тиса, дикие звери и опасные Карпаты: что ждет беглеца-нелегала

Нелегалы платят переправщикам 4-8 тысяч долларов и надеются на какой-то сервис, однако суровая жизнь вносит свои коррективы

Отечественные СМИ облетела очередная печальная новость – Государственная пограничная служба в Закарпатье выловила из Тисе еще одно тело утопленника. Но не рекой единой – украинцы пытаются незаконно пересекать границу и в горных районах.

О печальной статистике, почему в Тисе не спасают гидрокостюмы, как посредники заманивают и "бросают" клиентов уже на самой границе и почему в горах еще опаснее, чем в холодных водах горной реки. На эти и другие темы "Телеграф" поговорил с пресс-секретарем Мукачевского отряда ГПСУ Лесей Федоровой.

10 задержаний ежесуточно

– Насколько много нарушителей вы выявляете еженедельно или, возможно, даже каждый день?

– На 316 километрах границы, охраняемой Мукачевским пограничным отрядом ежесуточно — около 10 человек. Это не только реки, но и горы, равнины.

– Какие были самые нелепые попытки пересечь границу?

– Честно? Все. В прошлом году, например, мы сообщили о попытке пересечь границу с детскими нарукавниками "розовый фламинго". Закарпатец пообещал товарищу-полтавчанину сопроводить его в соседнюю страну, снабдил гидрокостюмом и надувным детским кругом, а себя – надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что глубина Тисы по направлению их движения достигает четырех метров, а ширина – почти 50 метров и что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел промолчать. Эти фотографии, наверное, все видели.

Для преодоления горной реки такие плавсредства – смертельные

Все попытки пересечения – незаконны и бессмысленны, смерти – бессмысленны, и нам жаль каждый раз тех ребят, которые погибли. Среди них есть 20-21-летние, не подлежащие призыву. И каждый раз возникает вопрос – зачем такой молодой человек вообще лез в воду.

– Мы видели фото тела утопленника, который вообще был в кроссовках…

– К сожалению, там только ноги остались…

– Сегодня видим новость о том, что нашли тело мужчины в гидрокостюме. Почему в Тисе они не спасают?

– Не спасают ни гидрокостюмы, ни спасательные жилеты, потому что дно Тисы неизвестно – что там под водой не скажет никто, тем более – "проводники". Вода очень глубокая – там корни, или даже какое-то дерево, которое после повышения воды оказалось под водой…

Человек, которого нашли, действительно был в гидрокостюме. 10 мая ему исполнилось 42 года – это молодой человек. Скорее всего, он был крепким, и, наверное, верил в свои силы. Более того, он родом из Хуста [на Закарпатье], поэтому наверняка не один раз видел Тису, и это ему, к сожалению, не помогло.

Ужасная находка – все, что осталось от молодого парня

Переправщику главное – деньги

– Сейчас потенциальным нарушителям границы будут говорить, что зимой и весной было сложно, но летом Тиса "по косточки".

– В некоторых местах — да, она может быть по косточки. Но мы создали такие условия, что никто из мужчин, которые согласятся на предложение переправщиков или сами планируют переправу, не имеют доступа к таким местам.

Если даже переправщики знают такие места, они не беспокоятся о том, чтобы доставить туда беглецов. Им главное — получить деньги, а клиентов они, как правило, переправляют в темное время суток, когда человек не то что не видит, по косточки там или нет. Он вообще не понимает, где она и какой опасности себя подвергает.

Гидрокостюмы и лодки — к сожалению, не спасают/ фото ГНСУ

В то время, когда река полноводная, меняется русло, характер дна – где-то оно вымывается, где-то наносится. Плюс корни, которые ночью не видны.

Даже если с украинской стороны границы река неглубокая, человека может снести течением туда, где берег будет настолько крут, что взобраться на него почти нереально. То есть переправщики не выбирают комфортные места. Их не волнует, доберется ли человек на другой берег.

Единственное, кто более-менее имеет шанс хотя бы сохранить деньги – те, кто захочет рассчитаться не до, а после.

– Можем ли мы сказать, что "перевозчикам" даже выгодно, чтобы человек не доплыл – концы в воду?

– Им безразлично. Они в пограничье заставляют ребят чистить телефоны, а часто их вообще забирают. Иногда дают вместо смартфона кнопочный телефон, и, получив вознаграждение, просто исчезают.

Клиенты едут со всей Украины

– Как происходит взаимодействие?

– Как правило, организаторы переходов предпочитают не встречаться с клиентами. Общение происходит по телефону. Иногда они предоставляют услуги по доставке в пограничье или предлагают взять такси и самим ехать в указанное место.

Случалось, что мы задерживали таксиста, а человек не понимал, что происходило, он не виноват. Таксист приехал на вызов от какого-либо агентства или компании, отвез клиентов. А кто пассажиры — таксиста не волнует.

Есть случаи, когда переправщики доставляют клиентов в приграничье, а дальше кто-то другой их подводит к границе. Зачастую к такой деятельности привлекают несовершеннолетних ребят. Иногда им просто указывают направление движения: граница – там. И они сами идут переплывать или переходить границу, если речь идет о равнинных участках.

– За что тогда они платят, если через границу идут сами, еще и доехать должны сами? С них фактически берут деньги за координаты безопасного участка?

– В большинстве своем так и есть. Но это не какие-то безопасные участки, об их безопасности никто не заботится. Это пустые обещания без каких-либо гарантий.

Чтобы незаконно пересечь границу в Закарпатье, приезжают люди со всей Украины – Кропивницкий, Запорожье, Хмельницкий, Киевщина. Но даже если человек живет на Закарпатье, в Ужгороде, то, например, до Тячево, где у нас фиксируется больше всего попыток сбежать по реке, более 200 километров. А человек, может, никогда далеко за пределы Ужгорода не уезжал и здесь в жизни не был. То, что он проживает в Закарпатье, ему преимущества не дает. Вот и платит за координаты.

Три рубежа защиты границы

– Какие барьеры встретятся на пути нарушителей границы? Мы понимаем, что после полномасштабного вторжения контроль за ней усилился.

– Мы применяем эшелонированную защиту. Во-первых, контрольные посты (прошу не путать с блокпостами, устанавливаемыми для того, чтобы люди, охраняющие тот или иной участок, могли в течение какого-то времени ввести оборонные меры). На контрольных постах осуществляется проверка лиц, приезжающих в приграничье.

Такие контрольные посты установлены на всех возможных направлениях передвижения нарушителей. На них мы обнаруживаем почти 70% тех, кто будет пытаться пересекать границу.

Сейчас нарушители разными способами пытаются обойти эти посты. Они приезжают по железнодорожному транспорту, а не автомобилям или автобусам. Но мы и там принимаем меры по выявлению потенциальных нарушителей границы.

Второе препятствие – наши оперативные подразделения, которые выявляют потенциальных нарушителей, а также блокируют лиц, организующих каналы незаконной переправки. Это и проверка отелей, и работа с местными жителями, сообщающими о появлении в пограничнье посторонних лиц, которые спрашивают, где река, где граница и ведут себя напряженно, странно.

Пограничные населенные пункты достаточно небольшие, все друг друга знают и хорошо идут на контакт с правоохранителями, в частности – пограничниками.

Видимые отряды - лишь один из нескольких уровней защиты границы/ Фото из Facebook Леси Федоровой

Для нас очень важно перекрыть каналы транспортировки людей. Как правило, это группы от трех до семи человек. Каждый в этой цепочке выполняет свою задачу – кто-то ведет переговоры, кто-то подвозит, кто-то встречает, кто-то собирает средства и телефоны, кто-то отслеживает действия пограничников. В прошлом году было ликвидировано 56 таких каналов, в этом – еще 7.

Третий рубеж – это пограничные наряды, которые несут службу как скрыто, так и демонстративно и патрулируют участок непосредственно вблизи границы. Есть отдельные виды пограничных нарядов, которые могут находиться в гражданской одежде.

Непосредственно на линии границы мы применяем не только пограниотряды, но и биспектральные камеры, фотоловушки, пилотируемую (легкие патрульные самолеты и вертолеты) и беспилотную авиацию (дроны), инженерные заграждения и т.д.

Пилотируемая авиация очень хорошо работает на горных участках границы. Там уже сошел снег, и мы фиксируем постоянные попытки нарушения госграницы именно в высокогорье Карпат.

Горы – это хищные звери, клещи и ядовитые змеи

– Чем опасен переход границы по горам?

– К сожалению, люди не понимают, насколько горы опасны, особенно для тех, кто там никогда не был, и воспринимает переход как прогулку. Слышит километраж, который придется пройти, и "накладывает" его на равнинный участок. У них нет абсолютно никакого понимания, что такое горы и как сложно в принципе выживать в горах. Поэтому соглашаются и идут.

Прежде всего – идут без соответствующего снаряжения, одежды, обуви, не заботятся о запасе пищи и воды – нам непонятно, на что вообще эти люди рассчитывают. Горы – это не только труднодоступная территория, но и хищные звери, клещи, ядовитые змеи. Это задача проложить и придерживаться проложенного маршрута.

Перебежчику-нелегалу лучше встретить пограничников, чем хозяина карпатского леса

Недавний случай – трое ребят собрались в горы, немного отклонились от маршрута, попали в урочище и оттуда уже не смогли подняться. Просто физически не смогли. Об этом, собираясь пересекать границу, никто почему-то не думает. Если люди за такие переходы платят от 4 до 8 тысяч долларов, то надеются, что сервис им обеспечат. И воспринимают переход как туристическую прогулку.

А в горах, например, есть участки, где человек имеет большие шансы сорваться в ущелье. Пока он будет без сознания, его могут разорвать дикие звери.

– Бывали случаи, когда вы находили беглецов, пострадавших от диких зверей?

– Нет. В том-то и беда, что вряд ли мы успеем найти пострадавших. Тех, кого зимой накрыло снегом в горах, найти практически невозможно. И вряд ли от тела что-нибудь останется. В горах очень много зверей, питающихся мясом – медведей, волков, лис.

В реке, если тело человека выплыло, мы его можем увидеть, найти. Но многие утонувшие мы не найдем никогда. Мы можем смело говорить об этом, вспоминая, например, тело одного утопленника, которого нашли недавно. Если бы его одежда разорвалась, то кости, скорее всего, течением разнесло и затянуло под камни, и останки человека найти было бы невозможно.

Каждый день только Мукачевский отряд ГНСУ собирает с десяток растерянных и потерявшихся беглецов на своем участке границы

Переправщики же инструктируют клиентов не говорить никому и ни в коем случае, где именно они планируют пересекать реку.

Более того, люди, которых мы задерживали на берегу Тисы, рассказывают, что сначала им обещают беспрепятственное пересечение в пунктах пропуска. И только когда человек уже приезжает в Закарпатье, ему говорят: сегодня не наши люди на смене, так что у вас единственный шанс – через реку.

О такой "схеме" рассказывают абсолютно все, кого мы задерживали на берегу Тисы. Перед самым заплывом им вручают лодку, это если венгерский участок границы – там река позволяет ее использовать.

На границе с Румынией никто никому ничего не предлагает. Просто ставят перед фактом. И если уж человек отдал деньги, то даже не спорит – он плывет.

До попытки пересечения люди больше готовы верить в рассказы переправщиков о якобы перешедших границу. Люди верят, идут. В лучшем случае их находят пограничники живыми, в худшем – как недавно – обнаружили кости или тела в Тисе.

– Пограничники задерживают нарушителей. Что происходит дальше?

– Составляются документы о попытке незаконно пересечь границу. За это предусмотрена административная ответственность, так что составляется протокол об админнарушении, дальше дело направляется в суд. В рамках взаимодействия о таких людях и таких случаях мы сообщаем в полицию, СБУ и ТЦК.

Что касается организаторов и их пособников, их ждет ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Предполагаемое наказание – лишение свободы на срок от трех до девяти лет. Они могут проходить по разным статьям, но обычно, это условные сроки. К сожлению.