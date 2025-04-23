В одном из районов Киева раздался взрыв: что известно (обновлено)

Правоохранители уже прокомментировали столичный инцидент

В Киеве, в Подольском районе, прогремел взрыв — инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов. По предварительной информации, что-то взорвалось возле припаркованного автомобиля, вероятно, на него бросили неизвестный предмет.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники линии "102", принимающей экстренные вызовы.

По словам собеседников, это произошло на Оболонском проспекте, 13/15.

"На авто Volkswagen Golf неизвестные выбросили взрывчатое вещество", — говорится в сообщении.

Полиция Киева сразу отреагировала на взрыв. "В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи", — написали правоохранители.

Отметим, что владелец авто, который, вероятно, мог пострадать от взрыва, отказался комментировать инцидент.

Следует отметить, что официально полиция происшествие пока не прокомментировала, подробности выясняются. Известно также, что на момент взрыва воздушной тревоги в Киеве не было объявлено.

Публикуем карту с места жилой застройки, где произошел инцидент:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 4 апреля в Днепре произошел взрыв принадлежащего местному чиновнику автомобиля. Как рассказала полиция, в результате взрыва пострадали Юрий Федько и его супруга. Через несколько часов мужчина скончался в реанимации.