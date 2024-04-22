Не только Тиса. Границу с Молдовой в Винницкой области пытались проскочить 417 уклонистов

Такие данные ГПСУ привела за два года

Границу Украины с Молдовой в Винницкой области пытались нелегально пересечь 417 мужчин за более чем два года полномасштабного вторжения. Уклонистов задержали полицейские и пограничники. Об этом "Телеграфу" сообщили в управлении миграционной полиции ГУНП Винницкой области в ответ на журналистский запрос.

Указанное количество мужчин пыталось пересечь границу с 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2024 года.

"Было выявлено 417 уголовных правонарушений по ст. 358 Уголовного Кодекса Украины в отношении лиц, незаконно пытавшихся пересечь государственную границу в пунктах пропуска, расположенных на реке Днестр в Винницкой области", — говорится в сообщении.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" писал, что стадо овец поставило на уши пограничников Польши.

Также мы рассказывали, как в Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся спрятаться от тепловизора, обмотавшись золотистыми изотермическими одеялами. Но эта уловка не сработала и все были задержаны, за путешествие в "золоте" каждый из уклонистов неплохо заплатил, от 3 до 8 тысяч долларов.