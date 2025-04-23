Украина может потерять поддержку американских благотворителей из-за новой инициативы Трампа

Под угрозой оказываются даже украинские диаспорные организации

В США готовится решение, которое может остановить помощь Украине от частных благотворителей. Белый дом планирует изменить налоговые правила для фондов, присылающих помощь за границу.

Это коснется сотен украинских общественных организаций, больниц и реабилитационных центров. Об этом эксперт по международному развитию Ульяна Бах написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, готовящийся на этой неделе исполнительный указ может фактически заблокировать международную деятельность американских благотворительных организаций. Документ может предусматривать лишение налогового статуса 501(c)(3) организаций, которые предоставляют гранты за пределами США, получают финансирование от неамериканских доноров или работают в сферах международного развития, климата, прав человека и гендерного равенства.

Что такое 501(c)(3)

"Это специальный налоговый статус неприбыльных организаций в США, который:

позволяет им получать пожертвования без уплаты налогов,

предоставляет налоговые льготы донорам, включая крупные корпорации, фонды и частные лица."

"Если такой указ будет, то это будет удар по всей экосистеме поддержки США, которая не зависит от правительственных средств, а базируется на филантропии, благотворительности и солидарности", – отмечает Бах.

Под угрозой оказываются не только крупные международные фонды, но и украинские диаспорные организации, закупающие оборудование, финансирующие эвакуации и доставляющие медицинские материалы в Украину.

"Обсуждения продолжаются в США прямо сейчас, пока на уровне слухов. Но опыт последних месяцев показывает, что после таких слухов часто идут действия", — пишет Ульяна Бах.

Эксперт советует организациям, получающим поддержку от американских благотворителей, внимательно следить за развитием ситуации и планировать свою деятельность с учетом возможных изменений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что против Трампа собирается большая коалиция. США разрушают систему, которую сами и создали.