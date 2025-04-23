"Движется в неверном направлении": пресс-секретарь Белого дома резко высказалась о Зеленском

Она опровергла заявление о требовании США признать аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп недоволен ходом переговоров по завершению войны в Украине, а президент Владимир Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе достижения мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт 23 апреля во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Об этом сообщает Reuters. По словам Левитт, Трамп хочет мира и стремится к прекращению кровопролития, но для этого обе стороны должны быть готовы к компромиссу. "Президент разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет видеть, как прекращается убийство, но для этого нужна готовность с обеих сторон. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в ложном направлении", — заявила представительница Белого дома.

Левитт также обвинила Зеленского в попытке вести переговоры через медиа, что, по ее мнению, "неприемлемо для президента США". Она подчеркнула, что подобные процессы должны происходить за закрытыми дверями, а американская сторона уже потратила "значительные ресурсы, время и усилия", чтобы покончить с войной.

Пресс-секретарь также вспомнила, что именно при президентстве Барака Обамы Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в среду, 23 апреля, самолет со специальным посланником президента США Стивеном Виткоффом, вероятно, отправился из Франции в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.