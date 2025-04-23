Зачем перед посадкой на картофеле делать надрез: хитрость, о которой знают не все

Применяя эту хитрость, важно учитывать некоторые нюансы

Картофель по праву считается одной из самых востребованных культур на дачном участке. И чтобы повысить ее урожайность, опытные огородники идут на разные хитрости: одни кладут в лунку "секретный" ингредиент, другие делают специальные надрезы на клубнях.

Остановимся детальнее на другом методе. Как и зачем делать на картофеле перед посадкой надрезы? Об этом рассказали в материале Actualno.

Как увеличить урожай картофеля перед посадкой

Есть простой, но действенный метод — кольцевание, который займет всего пару минут, а отдача в виде урожая приятно удивит. Суть метода: перед посадкой на каждом клубне делают небольшой кольцевой надрез — неглубокий, около 2–3 мм, по окружности, ближе к "поясу" картофеля.

Такая хитрость, о которой знают далеко не все, нарушает отток питательных веществ к верхним глазкам и активирует спящие нижние почки. А в обычных условиях они часто не прорастают. В результате куст дает больше побегов, а значит — больше и крупнее клубней.

Как увеличить урожай картофеля, Фото: pinterest

Чтобы защитить картофель от возможных инфекций, после кольцевания срезы нужно обработать древесной золой или измельчённым активированным углем — это натуральные антисептики, которые предотвратят загнивание и повышают урожайность овощей.

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