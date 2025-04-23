Идеальная "кормовая база" для Путина? На кого россиянам наплевать, если погибнут в Украине

Есть категория россиян, с которыми можно делать все, что угодно

В России молодые люди призывного возраста не проявляют активности, чтобы избежать службы в армии и не попасть на войну в Украине. Однако родители 18-летних парней волоком тащат их к активистам, чтобы помогли уклониться от призыва или дезертировать.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь российского оппозиционного проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, что есть и те, за кого некому заступиться.

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— Бывают ситуации, когда родителей у человека нет, он может быть детдомовским. И в данном случае, сироты и детдомовские просто идеальная "кормовая база" для Путина. За них-то никто не будет переживать, на них всем плевать, с ними-то можно делать вообще все, что хочешь. Как удобно! – говорит оппозиционер.

Однако, по его словам, бывают "кошмарные ситуации", когда мать может сказать сыну, что в случае дезертирства сдаст его ФСБ.

— Другое дело, что Россия — большая страна и правила игры, к которым все привыкли, таковы, что всегда можно спрятаться, сныкаться, схорониться. Москва далеко (на глобусе ее не все найдут), Путин неизвестно вообще где, -рассказывает активист.

Но у нас было много кейсов, когда к людям, которые жили по этим правилам: "Мы живем не в России, мы живем в своем мире, со своими законами, традициями и устоями", и все равно к ним эта война приходила домой. Для них это, конечно, было шоком. Какие-нибудь охотники в Магаданской области, к которым на вертолете прилетал спецназ, чтобы забирать. Якобы они по повесткам не ходили, — добавил Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", почему российские срочники в Крыму могут оказаться под огнем ВСУ.