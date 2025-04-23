"Зрада" отменяется: Ермак все же встретился с Келлогом, о чем говорили (фото)

Украина донесла свою позицию до представителя Вашингтона

Похоже, что "зрада" из-за отсутствия представителей США на переговорах в Лондоне оказалась преждевременной. В конечном итоге встреча украинской делегации со специальным представителем США Китом Келлогом все же состоялась, хоть и после завершения заседания "коалиции желающих".

Об этом проинформировал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем telegram-канале. По его словам, стороны договорились поддерживать диалог и регулярные контакты.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению Президента США Дональда Трампа", — написал он.

Ермак добавил, что Украина будет защищать свои принципиальные позиции, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщалось ранее, нежелание Украины идти на территориальные уступки уже вызвало очередной поток критики от президента США Дональда Трампа. По его словам, это может привести еще к трем годам войны.