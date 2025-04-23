Путину передадут сигнал из Африки? Зеленский собирается впервые совершить визит в важную в регионе страну

В этой стране он еще не был

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля впервые совершит рабочий визит в Южно-Африканскую Республику, где проведет переговоры с президентом Сирилой Рамафосой в Претории. На фоне активных международных попыток достичь прекращения огня с Россией, цель визита — укрепление двусторонних отношений и привлечение ЮАР в мирный процесс.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на экспертов, указывающих: несмотря на формальный акцент на двустороннем сотрудничестве, вопрос войны и потенциального соглашения с Россией будет неотъемлемой частью повестки дня. Напомним, в июне 2023 г. Рамафоса уже посещал Киев и Москву в рамках африканской мирной инициативы.

ЮАР как член блока BRICS имеет особые отношения с Россией, что может создать предпосылки для неофициального посредничества. Как отмечает аналитик Центра дипломатии и лидерства Университета Йоханнесбурга Оскар ван Хирден, именно благодаря своему влиянию в BRICS президент Рамафоса потенциально способен донести украинскую позицию непосредственно Владимиру Путину.

Помимо политического измерения, ЮАР может играть важную роль и в гуманитарном направлении. Почетная президент Украинской ассоциации Южной Африки Дзвинка Качур указывает, что Претория может помочь в вопросах возвращения депортированных украинских детей, остановки пыток во временно оккупированной ЗАЭС, а также освобождения гражданских пленных и журналистов.

Следует отметить, что Украина активно развивает сотрудничество со странами Глобального Юга. В частности, объявлено о намерении открыть еще десять посольств в Африке и поделиться опытом в сфере оборонных технологий. В ЮАР уже находится официальная украинская правительственная делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не получало никаких официальных предложений, предусматривающих обмен или отказ от украинских территорий, включая Крым. Он подчеркнул, что позиция Киева остается принципиальной — юридическое признание российской оккупации полуострова невозможно.