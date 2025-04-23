Оттуда россияне управляют дронами: в "Москва-Сити" прогремел взрыв и начался мощный пожар (видео)

Некоторые утверждают, что взрывов было сразу несколько

В московском элитном деловом районе "Москва-Сити" разгорелся масштабный пожар. Дым от него виден за сотни метров. Предварительно, возгоранию предшествовали взрывы.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики. Так, по данным канала "Shot", на подземной парковке в "Москва-Сити" якобы взорвался и загорелся автомобиль. При этом некоторые утверждают, что взрывов было сразу несколько.

В МЧС России уже подтвердили факт происшествия.

"Поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. <…> Происходит горение автомобиля на парковке административного здания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что точным место пожара является паркинг ТРЦ "Афимолл сити", расположенный прямо в центре "Москва-Сити". Что стало причиной взрыва и пожара — пока неизвестно.

UPD. РосСМИ утверждают, что причиной громких взрывов на парковке "Москва-сити" стали три баллона с горючим. Они рванули из-за сильного давления. Горели стройматериалы. При этом инцидент с машиной также был — пожарная машина, спешившая на вызов, попала в ДТП.

По данным оперативных служб, пожар якобы уже удалось потушить.

К слову, стоит напомнить, что только неделю назад РосСМИ "спалили" базу своих дроноводов в Москве. Как оказалось, расположена она прямо в "Москва-Сити". Оттуда враг управляет своими FPV-дронами, которые наносят удары на фронте в Украине. После этого даже некоторые росСМИ писали, что "Москва-Сити" теперь — легитимная цель".

Напомним, что "Москва-Сити" – это московский международный деловой центр в центре Москвы. Он имеет 6 небоскребов с максимальной высотой 300 метров и больше. Башни "Москва-Сити" по меньшей мере дважды атаковали дроны.