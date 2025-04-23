Зеленский "отправил" напоминание Трампа о Крыме: подробности

До этого многие источники указывали, что в мирном плане Трампа присутствует признание аннексии Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский перепостил заявление госсекретаря США Майка Помпео от 2018 года, в котором США четко подтверждали отказ признавать аннексию Крыма Россией. Этот шаг стал публичным напоминанием об официальной позиции Вашингтона по отношению к украинскому суверенитету, озвученной еще при первой администрации Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении Зеленского на платформе X, сделанном после пятисторонней встречи в Лондоне, где Украина, США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали перспективы мирного урегулирования. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", — отметил Зеленский.

В упомянутом заявлении, известном как Крымская декларация, госсекретарь Майк Помпео подчеркивал: "Соединенные Штаты подтверждают как политику свой отказ признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой". США пообещали придерживаться этой позиции "до полного восстановления территориальной целостности Украины".

Ранее Дональд Трамп в ответ на комментарий Зеленского для The Wall Street Journal заявил, что заявления украинского лидера мешают переговорам по мирному урегулированию войны, а вопрос Крыма "вообще не подлежит обсуждению". Он также раскритиковал Зеленского за публичные заявления по переговорам, подчеркнув, что мирное соглашение возможно только в случае компромисса обеих сторон.